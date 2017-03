München Mann wegen Mordes an seiner Schwester vor Gericht

Ein 37-Jähriger muss sich von Dienstag (09.30 Uhr) an wegen Mordes an seiner Schwester vor dem Landgericht München verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine zwei Jahre ältere Schwester im Februar 2016 in deren Münchner Wohnung erdrosselt zu haben. Als Motiv sehen die Ermittler Wut über den luxuriösen Lebensstil der Frau. Das Opfer hatte innerhalb von zwei Jahren rund 900 000 Euro an Scientology gespendet.Als die Frau nicht zu Terminen erschien, brach die Polizei schließlich die Wohnung auf und entdeckte dort die Leiche. Der mutmaßliche Täter konnte schnell gefasst werden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.Das Gericht hat für den Prozess neun Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil soll voraussichtlich am 3. Mai verkündet werden.