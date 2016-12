Fernsehen Märchen, Romantik und Action: Die TV-Tipps für den 26. Dezember

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es zwar keine Shows mehr, dafür jede Menge Blockbuster, Märchen- und Weihnachtsklassiker. Die TV-Tipps für den 26. Dezember haben wir hier!

Noch ein letztes Mal: Märchen und etwas Schweden

TV-Tipps für Kinder

Frau Holle (11.35 Uhr, ARD)

Aschenputtel (12.35 Uhr, ARD)

Die Geschichte vom kleinen Muck (13.55 Uhr, ZDF)

Hans im Glück (14.35 Uhr, ARD)

Die Schneekönigin (10.40 Uhr, ZDF)

Drachenzähmen leicht gemacht 2 (13.35 Uhr, Sat1)

Pipi außer Rand und Band (7.45 Uhr, ZDF)

Michel muss mehr Männchen machen (12.19 Uhr, ZDF)

Michel bringt die Welt in Ordnung (13.40 Uhr, ZDF)

Natürlich gibt es zum Abschluss noch ein paar Märchen-Klassiker. Aber die Kleinen können sich am zweiten Weihnachtsfeiertag auch auf die Reise nach Schweden machen, denn die schönsten Geschichten Astrid Lindgrens warten auf die jungen Zuschauer:

Weihnachtsklassiker: Sissi, der Lord und Kevin

Für die junge Kaiserin geht es am 26. Dezember weiter: Teil 2 und 3 der Sissi-Reihe folgen direkt aufeinander. Weniger königlich und weniger ernst geht es bei den Wiederholungen von Kevin - Allein zu Haus uns Allein in New York zu:

Weihnachtsklassiker

Der kleine Lord (9.50 Uhr, ARD)

Sissi, die junge Kaiserin (15.40 Uhr, ARD)

Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin (17.30 Uhr, ARD)

Kevin - Allein zu Haus (15.30 Uhr, Sat1)

Kevin - Allein in New York (17.35 Uhr, Sat1)

Romantik, Action, Komödien: Zum Abschluss noch großes Kino

Am zweiten Weihnachtsfeiertag laufen zwar keine Shows und weihnachtlichen Filme mehr, dafür aber umso größere Klassiker und Blockbuster:



Spielfilme

Independence Day (20.15 Uhr, Pro7)

Tatsächlich ... Liebe (20.15 Uhr, VOX)

Die drei Musketiere (14.55 Uhr, Pro7)

Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (17.15 Uhr, Pro7)

Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (20.15 Uhr, Pro7)

Im Zeichen der Libelle (20.15 Uhr, sixx)

Die Glücksritter (20.15 Uhr, kabeleins)

Der Prinz aus Zamunda (22.35 Uhr, kabeleins)

Sie nannten ihn Mücke (16.20 Uhr, kabeleins)

Zwei Missionare (18.20 Uhr, kabeleins)

Shooter (23.15 Uhr, Sat1)

