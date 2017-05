Frankreich hat gewählt und sich für Emmanuel Macron als Präsidenten entschieden. Wir haben uns angeschaut, wie die Abstimmung gelaufen ist, wie viele Franzosen nicht abgestimmt haben und wo welcher Kandidat die meisten Stimmern erhalten hat.





Emmanuel Macron ist der neue Präsident Frankreichs. In der Stichwahl konnte der ehemalige Wirtschaftsminister am Sonntag gegen seine Kontrahentin Marine Le Pen die meisten Stimmen auf sich vereinen. Die Rechtspopulistin räumte ihre Niederlage ein. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl betrug 74,62 Prozent.Bei der Wahl am Sonntag konnte Le Pen lediglich in zwei Départements die Mehrheit der Stimmen erhalten.Emmanuel Macron war vor allem in den städtischen Bereichen Frankreichs besonders erfolgreich. Wie die Stimmen der Kandidaten sich genau darstellen,Während Paris eine Macron-Hochburg ist, konnte Marine Le Pen dort kaum punkten. Ihr gelang der größte Erfolg im Département Pas-de-Calais an der Kanalküste. In diesen Orten bekamen die Kandidaten jeweilsRund 47 Millionen Wähler sind in Frankreich eingetragen und können mit ihrer Stimme die Wahl beeinflussen. Das haben jedoch nicht alle getan.Im ersten Wahlgang der elften Präsidentschaftswahl in Frankreich konnte ebenfalls Emmanuel Macron den Sieg für sich beanspruchen.