vor 2 Stunden dpa Ellerstadt Loch im Panzer: Schildkröte in Bad Dürkheim angebunden – Polizei rückt aus

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Bad Dürkheim: Die Beamten rückten am Dienstagabend in einen Garten nach Ellerstadt aus – um eine griechische Landschildkröte zu befreien.