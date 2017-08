Politik Letzte Chance für den Schulz-Zug? So bereitet sich der Kanzlerkandidat auf das TV-Duell gegen Merkel vor

Am Sonntag tritt Martin Schulz im TV-Duell gegen Kanzlerin Merkel an. Der SPD-Kandidat bereitet sich akribisch auf die Debatte vor, denn es dürfte seine letzte große Chance vor den Wahlen sein, Sympathiepunkte beim Wähler zu gewinnen.

Die Unentschlossenen. Das TV-Duell am Sonntag. Ein, zwei Themen, die vielleicht endlich zünden. Direkte Attacken auf Angela Merkel. Auf diesen vier Säulen ruhen die Hoffnungen von Martin Schulz, irgendwie doch noch Kanzler zu werden. Zwar liegt seine SPD auch in den jüngsten Umfragen zur Wählergunst weit hinter der Union von Kanzlerin Angela Merkel. Nur 22 Prozent würden ihr Kreuz bei der SPD machen, wenn jetzt schon Wahl wäre, 38 Prozent bei CDU und CSU. Doch der sozialdemokratische Kanzlerkandidat sieht seine Sache längst nicht verloren.

In der SPD-Parteizentrale klammern sich die Strategen an eine andere Zahl: Fast die Hälfte der fast 62 Millionen Wahlberechtigten haben sich noch nicht entschieden. Das Schulz-Wahlkampfteam hat in den vergangenen Wochen einen umfassenden Plan ausgearbeitet, mit dem es einen möglichst großen Teil der Wankelmütigen auf ihre Seite ziehen will. „Die Entscheidung fällt auf den letzten hundert Metern“, ist ein Schulz-Vertrauter überzeugt.

Chance Merkel "endlich zu packen"

Beginnen soll die Aufholjagd spätestens am Sonntag. Beim TV-Duell ab 20.15 Uhr, das von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 live übertragen wird, kommt es zur einzigen direkten Konfrontation zwischen der Kanzlerin und ihrem Herausforderer. Und die SPD will die Chance nutzen, „die Kanzlerin endlich zu packen – da muss sie raus aus der Airforce One“. Der Hinweis auf das Flugzeug des US-Präsidenten steht für die mangelnde Volksnähe, die sie der Kanzlerin bei der SPD vorwerfen. Ganz konkret hat Martin Schulz Merkel vorgeworfen, Flugzeuge und Hubschrauber von Polizei und Militär zum Spottpreis für Wahlkampfzwecke zu nutzen. Regierungssprecher Steffen Seibert musste kontern: Als Kanzlerin, die „immer im Dienst“ sei, stünden Merkel diese Flüge zu, dies entspreche gültigen Regeln.

Akribisch, so heißt es, bereitet sich der Mann aus Würselen seit Wochen auf das Aufeinandertreffen vor voraussichtlich 15 Millionen Fernsehzuschauern vor. Mit dem österreichischen Journalisten Markus Peichl, dem früheren Redaktionsleiter der ARD-Sendung Beckmann, übt Schulz die Feinheiten des verbalen Schlagabtausches. Zu aggressiv will der SPD-Mann nicht daherkommen. Greift er die beliebte Kanzlerin zu heftig an, könnte ihn das sogar Sympathien kosten, heißt es. So soll Schulz nicht nur mit Schlagfertigkeit und Bodenständigkeit glänzen, sondern vor allem mit Sachargumenten.

Bereits am Montag hat der Kanzlerkandidat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs die Bildungspolitik komplett umzukrempeln. Kernpunkte seiner „nationalen Bildungsallianz“ sind viele Extra-Milliarden für Schulen, eine Million Ganztagsschulplätze und mehr Mitsprache des Bundes bei der Bildungspolitik. In Deutschland sei Herkunft noch immer wichtiger als Talent. Das im Grundgesetz festgeschriebene Kooperationsverbot, das eine Einmischung des Bundes in die Schulpolitik der Länder untersagt, will Schulz kippen und zwölf Milliarden zusätzlich in die Schulen investieren.

Auch im Lager von Angela Merkel laufen längst die Vorbereitungen auf das TV-Duell. Ihre Unterhändler hatten sich bei den Bedingungen für das Streitgespräch weitgehend durchgesetzt. Kein Studiopublikum, nur ein Termin, keine Änderungen des Gesprächsablaufs, wie ihn die Sender wünschten. Die Merkel-Seite hätte eine Teilnahme sonst abgelehnt. Und mit Medienberaterin Eva Christiansen übt die Kanzlerin Antworten ein auf jede denkbare Frage der Moderatoren Sandra Maischberger, Maybrit Illner, Peter Kloeppel und Claus Strunz. Und natürlich Konter auf jede mögliche Attacke, mit der ihr Herausforderer Martin Schulz die unentschlossenen Wähler gewinnen will.

Das TV-Duell

Das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) findet am 3. September statt. Wie bereits 2013 werden zwei Moderatorenpaare die beiden Kanzlerkandidaten abwechselnd befragen. Erst von 15 Jahren gibt es TV-Duelle. Am 25. August 2002 trafen erstmals Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Edmund Stoiber (CSU) aufeinander. Die Duelle haben ihren Ursprung in den USA und sind dort schon längst Tradition. Das erste Fernsehduell gab es schon 1960 zwischen John F. Kennedy und Richard Nixon.