Panorama Leiharbeit, Führerschein, Psychotherapie: Diese Gesetze ändern sich im April

Der April macht vieles neu und auch besser für Verbraucher in Deutschland. So sollen Menschen mit psychischen Beschwerden schneller einen Termin beim Therapeuten bekommen, Leiharbeiter erhalten mehr Rechte. Bei der theoretischen Führerscheinprüfung ändert sich die Zusammensetzung des Fragenkatalogs.

Schnellere Hilfe für psychisch Erkrankte

Mehr Rechte für Leiharbeiter

Vermögensfreibetrag von Sozialhilfe-Beziehern steigt

Eigene Abrechnungspositionen für Telemedizin

EU-Energielabel für Holz-Heizanlagen

Reform beim Notfalldienst

Vignettenpflicht für Umweltzonen in Frankreich

Neuer 50-Euro-Schein

Neue Fragen bei der theoretischen Führerscheinprüfung

Menschen mit psychischen Beschwerden erhalten künftig schneller einen ersten Beratungstermin beim Psychotherapeuten. Ab 1. April bieten Psychotherapeuten eine neue Sprechstunde für Patienten in seelischen Krisensituationen an. In einem ersten Gespräch kann der Therapeut klären, ob der Betroffene psychisch krank ist und welche Behandlung gegebenenfalls nötig ist.Damit können die bisher oft langen Wartezeiten auf einen Termin beim Psychotherapeuten verkürzt werden. Denn geht zu viel Zeit verloren, können sich bestimmte Erkrankungen verschlimmern oder chronisch werden. Für die Sprechstunde müssen mindestens zwei Stunden in der Woche zur Verfügung stehen. Ein erwachsener Patient kann bis zu sechsmal mindestens 25-minütige Termine bekommen, Kinder und Jugendliche höchstens zehnmal. Für das erste Beratungsgespräch ist keine Überweisung vom Hausarzt nötig.Im Deutschland gibt es etwa eine Million Beschäftigte in Leih- und Zeitarbeit. Mit dem Gesetz wird eine Höchstdauer für die Überlassung an andere Betriebe von 18 Monaten eingeführt. Danach müssen Leiharbeitnehmer übernommen werden, wenn sie weiterhin dort arbeiten sollen. Tarifpartner können sich nach Angaben der Bundesregierung auf eine längere Überlassung einigen. Spätestens nach neun Monaten müssten Leiharbeiter das gleiche Arbeitsentgelt bekommen wie vergleichbare Stammbeschäftigte. Außerdem dürften Leiharbeitnehmer nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt werden. Leiharbeit könne zudem nicht als Werkvertrag kaschiert werden.Der Vermögensfreibetrag von Beziehern der Sozialhilfe steigt nach Angaben der Bundesregierung ab 1. April von 2600 auf 5000 Euro. Davon profitierten Menschen mit Behinderung, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können. Der höhere Freibetrag gelte auch für Menschen, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung benötigten, ebenso wie für die Ehe- und Lebenspartner sowie für alleinstehende Minderjährige.Für Video-Sprechstunden zur Nachsorge sowie Auswertung von Röntgenbefunden erhalten Vertragsärzte nach Angaben der Bundesregierung ab 1. April eigene Abrechnungspositionen. Damit hätten Arzt und Patient einen alternativen Weg für Arztkonsultationen, wichtig vor allem im ländlichen Raum.Ab 1. April erhalten Heizanlagen, die mit Holz - inklusive Pelletheizungen - oder Kohle befeuert werden, erstmals das EU-Energielabel. Hierunter fallen nach Angaben der Bundesregierung sogenannte Festbrennstoffkessel bis 70 Kilowatt. Die Skala reiche von Energieeffizienzklasse A++ bis Energieeffizienzklasse G.Künftig muss ein Notaufnahmearzt entscheiden, welcher Patient ein Notfall ist und welcher nicht. Weniger dringende Fälle sollen an niedergelassene Ärzte und deren Bereitschaftsdienste verwiesen werden. Dadurch sollen dringende Notfälle möglichst schnell behandelt werden können. Der Beschluss basiert auf einer entsprechenden Empfehlung des Bundesministeriums für Gesundheit.In den Umweltzonen vieler französischer Städte brauchen Autofahrer eine Vignette für die Umweltzone. Die Pflicht für Touristen mit eigenem Auto gilt ab 1. April. Es gibt sie in sechs Kategorien, die sich nach Jahr der Erstzulassung und Abgaswerten gliedern.Europas Verbraucher müssen sich an einen weiteren neuen Geldschein gewöhnen: Der überarbeitete 50-Euro-Schein wird vom nächsten Dienstag (4. April) an in Umlauf gebracht. Damit bekommt die zweite Euro-Generation seit Einführung des gemeinsamen Bargelds im Jahr 2002 erneut Zuwachs. Fünfer (Mai 2013), Zehner (September 2014) und Zwanziger (November 2015) haben Europas Notenbanken bereits mit neuen Sicherheitsmerkmalen eingeführt.Auffälligste Neuerung beim Fünfziger: Ein Porträtfenster, das durchsichtig wird, wenn man den Schein gegen das Licht hält. Dann wird ein Bildnis der griechischen Mythengestalt Europa sichtbar, der Namensgeberin der neuen Banknoten-Serie: „Europa-Serie“.Ab dem 1. April gibt es einige Veränderungen im Fragenkatalog für die theoretische Führerscheinprüfung: So gibt es neue Video- und Bildfragen und auch inhaltlich einige Veränderungen. 27 Fragen sind neu, 31 Fragen wurden überarbeitet.