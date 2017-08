Melbourne/Hamburg Lebenswerte Metropolen: Hamburg vorn  aber nur in Deutschland

Gesundheit, Kultur, Bildung, Umwelt: Eine Reihe von Faktoren – bis hin zur Terrorgefahr – beeinflussen ein bekanntes Ranking zum Lebensqualität internationaler Metropolen. International liegt Melbourne an der Spitze.

Hamburg ist einer Studie zufolge die lebenswerteste Metropole in Deutschland. Als einziger deutscher Ort schaffte es die Hansestadt in der alljährlichen Untersuchung des britischen Nachrichtenmagazins „The Economist“ wieder unter die Top Ten. Auf Platz eins steht dort weiterhin die Millionenmetropole Melbourne. In der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des Magazins kam Australiens zweitgrößte Stadt schon zum siebten Mal in Folge auf Platz eins. Hamburg liegt wie 2016 auf Platz zehn.

Neben Hamburg waren in der Rangliste noch vier andere deutsche Städte vertreten. Auf Platz 21 kam Frankfurt, dicht gefolgt von Berlin (23) und München (24). Düsseldorf schaffte es noch auf den 32. Rang.



Für die Rangliste werden jedes Jahr verschiedene Werte von insgesamt 140 Städten miteinander verglichen. Gemessen wird unter anderem, wie es in Sachen Gesundheitswesen, Kultur, Umwelt, Bildung und Infrastruktur steht. Einbezogen wird zum Beispiel aber auch, wie groß die Gefahr von Terroranschlägen ist.

Nur noch knapp hinter Melbourne schaffte es Österreichs Hauptstadt Wien auf Platz zwei. An Wien gefiel den Autoren der Studie beispielsweise die niedrige Kriminalitätsrate. So habe es in Wien laut Polizeistatistiken in den vergangenen Jahren nur einen Mord gegeben – während etwa Detroit in den USA allein 2016 mehr als 300 Morde verzeichnete.

Die weiteren Plätze belegten drei Städte in Kanada: Vancouver, Toronto und Calgary. Dann folgten mit Adelaide und Perth zwei weitere Städte aus Australien sowie Auckland in Neuseeland, Finnlands Hauptstadt Helsinki und eben Hamburg.

Ähnliche Vergleiche kommen zu anderen Ergebnissen: Das britische Monatsblatt „Monocle“ zum Beispiel kürte zu Beginn des Sommers Tokio zur weltweiten Nummer eins, gefolgt von Wien sowie Berlin und München. Melbourne kam in dieser Liste auf Platz fünf, Hamburg auf Platz neun. Für die Unternehmensberatung Mercer sind in diesem Jahr Wien, Zürich und Auckland die Top 3. Als beste deutsche Stadt liegt dort München auf Platz vier.

Auf dem letzten der 140 Plätze findet sich wenig überraschend Syriens Hauptstadt Damaskus. Die Plätze davor belegen Lagos (Nigeria), Tripolis (Libyen), Dhaka (Bangladesch) und Port Moresby (Papua-Neuguinea).