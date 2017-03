Leben des verstorbenen FDP-Politikers Guido Westerwelle soll verfilmt werden

Als FDP-Chef und Bundesaußenminister war Guido Westerwelle durchaus umstritten. Nach seiner schweren Erkrankung an Leukämie rückte der Mensch Westerwelle in den Vordergrund. Nun soll sein Leben und Sterben fürs Fernsehen verfilmt werden.

Die Produktionsfirma Ufa Fiction will das Leben des ehemaligen Außenministers und FDP-Politikers Guido Westerwelle (1961 - 2016) für das Fernsehen verfilmen. Die Ufa habe die Verfilmungsrechte für das Buch „Zwischen zwei Leben“ erworben, das Westerwelle kurz vor seinem Tod gemeinsam mit dem Journalisten Dominik Wichmann veröffentlicht hatte, sagte Ufa-Sprecherin Anja Käumle am Mittwoch. Ein Termin für den Drehstart stehe aber noch nicht fest. Zuerst hatte die Wochenzeitung „Die Zeit“ berichtet.Westerwelle erzählt in dem Buch von seinem Leben mit der schweren Krankheit Leukämie. „Mit dem Buch „Zwischen zwei Leben“ wollte er anderen Menschen Mut machen und sie dazu animieren, sich bei einer Knochenmarkspenderkartei registrieren zu lassen, um damit anderen Erkrankten zu helfen“, sagte sein Lebenspartner Michel Mronz. „Guido war es immer wichtig, dass wir die Lebensfreude und die Zuversicht nicht verlieren.“Westerwelle habe sein ganzes öffentliches Leben lang polarisiert, sagten die Ufa-Produzenten Nico Hofmann und Christian Rohde in einer gemeinsamen Erklärung. Seine Erkrankung, der offene Umgang damit und sein viel zu früher Tod habe viele Menschen bewegt. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Michael Mronz und Dominik Wichmann, für die Offenheit und Wärme des Buches eine berührende filmische Form finden zu dürfen.“