Film Kult-Komödie "Tatsächlich Liebe" bekommt Kurzfilm-Fortsetzung

Im Jahr 2003 erschien mit "Tatsächlich Liebe" eine Liebeskomödie, die schon nach 13 Jahren Kultstatus erreicht hat. Anlässlich des "Red Nose Day" dreht Regisseur Richard Curtis eine kurze Fortsetzung - und ein großer Teil der alten Besetzung ist mit dabei.

Sie gehört inzwischen genau so in das weihnachtliche Fernsehprogramm wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Der kleine Lord" oder "Stirb langsam": Die britische Romantik-Komödie "Tatsächlich Liebe" von Regisseur Richard Curtis avancierte im vergangenen Jahrzehnt zum Kultfilm mit unzähligen Fans.Anlass für die Fortsetzung ist der "Red Nose Day" in Großbritannien. Dieser wird dort seit 1988 gefeiert und unterstützt unter anderem die Hilfsorganisation "Comic Relief", die von "Tatsächlich Liebe"-Regisseur Curtis mitbegründet wurde.Passenderweise trägt die Fortsetzung, die am 24. März auf dem Sender BBC ausgestrahlt wird, den Titel "Red Nose Day actually", zu Deutsch: Tatsächlich Red Nose Day. Unter diesem Hashtag finden sich bereits zahlreiche Bilder der Dreharbeiten und Spekulationen zur Handlung in den sozialen Netzwerken.In diesem Bild ist Liam Neeson, der im Film den Witwer Daniel spielt, mit seinem Stiefsohn Sam (gespielt von Thomas Sangster) und dessen ehemaliger Schulfreundin Joanna (Olivia Olsen) zu sehen. Neben diesen Drei werden auch Hugh Grant, der den verliebten Premierminister mimte, Bill Nighy als alternder Rockstar, Andrew Lincoln als verschmähter Liebhaber und Keira Knightley als die Angebetete zurückkehren. Ob auch die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch mit dabei sein wird, ist bislang unbekannt. Da sie die verführerische Sekretärin Mia von Alan Rickmans Figur Harry spielte, ist dies wohl aber eher unwahrscheinlich. Der britische Schauspieler starb 2016 an Krebs.Auch wovon die Fortsetzung genau handeln wird, ist bislang nicht bekannt. Die Fans können sich wahrscheinlich auf ein großes, aber kurzes Wiedersehen mit den Figuren einstellen. "Ich dachte, es wäre schön, zehn Minuten zu machen, um zu sehen, wie es den Figuren heute geht", erklärte Curtis in einer Pressemitteilung. Ob und wann der Film in Deutschland gezeigt wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Fans hoffen auf den deutschen Red Nose Day, der in Deutschland jedes Jahr an verschiedenen Tagen stattfindet, zuletzt am 30. Mai.