vor 1 Stunde dpa Berlin Knapp drei Jahre Haft nach Attacke auf Berliner U-Bahn-Treppe

Wie aus dem Nichts stürzt die junge Frau in einem U-Bahnhof die Treppe hinunter. Sie ist völlig überrascht von dem Tritt in den Rücken. Den Angreifer kennt sie nicht. Nun ist er verurteilt.