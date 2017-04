Berlin Knapp 90.000 Personen kontrolliert: Großeinsatz der Polizei gegen illegale Einreisen per Fernbus

Bei einem bundesweiten Großeinsatz gegen illegale Einreisen hat die Polizei 87.282 Passagiere von Fernbussen in Grenznähe kontrolliert. 2016 wurden knapp 6000 illegale Einreisen mit Fernbussen registriert.

Bei dem Großeinsatz haben laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei Hunderte Beamte zwischen dem 27. März und dem 2. April insgesamt 146 unerlaubt Eingereiste registriert. Im vergangenen Jahr seien insgesamt fast 6000 unerlaubte Einreisen mit Fernbussen registriert worden.Bei den illegal Eingereisten handelte es sich nach diesen Angaben unter anderem um 17 somalische, 14 nigerianische, 13 albanische sowie je sieben algerische und ägyptische Staatsangehörige. 54 Personen hätten nicht über ein erforderliches Visum verfügt und 84 keinen Reisepass gehabt. Zudem seien 16 gefälschte Reisepässe und fünf gefälschte Visa festgestellt worden. 50 Reisende seien sofort ins Ausland zurückgeschickt und 37 weiteren die zeitweise Einreise erlaubt worden. 18 Menschen hätten Asyl beantragt und 37 Reisende seien an Ausländerbehörden oder Jugendämter weitergeleitet worden.Es seien auch mehrere offene Haftbefehle vollstreckt worden. So wurde etwa am 27. März bei der Kontrolle eines Fernbusses in der Bundespolizeiinspektion Trier ein Schwede entdeckt, gegen den in seinem Heimatland ein europäischer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stockholm wegen versuchter Tötung und Körperverletzung vorlag. Eine Auslieferung nach Schweden sei geplant.In Weil am Rhein sind am 29. März bei einer Kontrolle eines Flixbus auf der Route Mailand-Frankfurt/Main sechs somalische minderjährige Staatsangehörige aufgegriffen und an das dortige Jugendamt übergeben worden.