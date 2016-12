Fernsehen Klassiker, Ansprachen und jede Menge Superhelden: Die TV-Tipps für den 25. Dezember

Vom Bundespräsidenten bis zum kleinen Lord, von Helene Fischer bis Spider-Man: Das Programm am ersten Weihnachtsfeiertag hat viel zu bieten. Die TV-Tipps für den 25. Dezember gibt's hier!

Märchen und viele Animationsfilme: Das freut die Kleinen

Auf die jungen Zuschauer wartet am ersten Weihnachtsfeiertag ein großes Angebot. Die klassischen Märchen, die vor allem vormittags laufen, bekommen Kokurrenz durch zahlreiche Animationsfilme. Davon gibt es den ganzen Tag über nämlich jede Menge:

TV-Tipps für Kinder

Märchen:

König Drosselbart (11.45 Uhr, ARD)

Das singende, klingende Bäumchen (14.45 Uhr, ARD)

Rotkäppchen (12.00 Uhr, KiKa)

Rumpelstilzchen (9.20 Uhr, ZDF)



Weitere TV-Tipps für Kinder:

Jingle, Bell und der Weihnachtsstern (10.15 Uhr, KiKa)

Spike rettet Weihnachten (19.50 Uhr, KiKa)

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (10.10 Uhr, Sat1)

Flutsch und weg (11.50 Uhr, Sat1)

Cars (13.25 Uhr, Sat1)

Ab durch die Hecke (15.40 Uhr, Sat1)

Ice Age 4 - Voll verschoben (17.10 Uhr, Sat1)

Drachen zähmen leicht gemacht (18.50 Uhr, Sat1)

Drachenzähmen leicht gemacht 2 (20.15 Uhr, Sat1)

Petersson und Findus (7.55 Uhr, ZDF)

Shows und Weihnachtsklassiker: Hier weihnachtet es besonders

Weihnachtsklassiker und Shows

Klassiker:

Der kleine Lord (15.50 Uhr, ARD)

Sissi (17.30 Uhr, ARD)



Weihnachtsshows und Ansprachen:

Urbi et Orbi - Weihnachtssegen (12.00 Uhr, ZDF)

Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten (20.10 Uhr, ARD)

Die Helene Fischer Show (20.15 Uhr, ZDF)

Der erste Weihnachtsfeiertag wird adelig: Der kleine Lord und die Kaiserin Sissi laden zum gemütlichen Nachmittag auf dem Sofa ein. Außerdem laufen die Ansprache des Bundespräsidenten und der päpstliche Weihnachtssegen live aus Rom.

Die Mischung macht's: Abwechslungsreiches Spielfilm-Programm

Am 25. Dezember ist für jeden was dabei. Egal ob Herzschmerz, Buchverfilmung, Kriegsfilm oder Western, das Programm ist bunt gemacht:

Spielfilme

Obendrüber, da schneit es (13.35 Uhr, ZDF)

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil1 (Pro7)

Anna Karenina (20.15 Uhr, 3sat)

Stolz und Vorurteil (22.10 Uhr, 3sat)

Kuck' mal wer da spricht (16.55 Uhr, VOX)

Pearl Harbor (20.15 Uhr, VOX)

Mit dir an meiner Seite (20.15 Uhr, sixx)

Winnetou - Eine neue Welt (20.15 hur, RTL)

Der Schu des Manitu - Extra large (9.35 Uhr, Pro7)

Charlotte Link - Der Beobachter (20.15 UHr, ARD)

Action, Action, Action: (Super-)Helden haben den ersten Feiertag fest im Griff

Action und Superhelden

Fantastic Four (11.25 Uhr, Pro7)

Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer (13.20 Uhr, Pro7)

Spider-Man 3 (15.00 Uhr, Pro7)

Captain America: The First Avenger (17.55 Uhr, Pro7)



Der Dicke ist nicht zu bremsen (14.30 Uhr, kabeleins)

Banana Joe (16.25 Uhr, kabeleins)

Eine Faust geht nach Westen (18.20 Uhr, kabeleins)

Zwei sind nicht zu bremsen (20.15 Uhr, kabeleins)

Zwei Asse trumpfen auf (22.35 Uhr, kabeleins)



Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (22.15 Uhr, Pro7)

Con Air (23.25 Uhr, RTL)

John Wick (22.30 Uhr, Pro7)

Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es für die Zuschauer eine große Hau-drauf-Portion. Superhelden und das Duo Hill-Spencer mischen die besinnliche Zeit ordentlich auf:Am 24. Dezember hat das TV-Programm noch mehr Weihnachtsklassiker zu bieten. Auch für den 26. Dezember haben wir die TV-Tipps zusammengestellt. Wer die Entscheidung noch unterhaltsamer angehen möchte: Mit unseren Fragen finden Sie Ihren persönlichen TV-Tipp für die Weihnachtsfeiertage.