vor 1 Stunde dpa Glan-Münchweiler Kirmesanhänger kippt um - Fünf junge Leute schwer verletzt

Mitglieder der „Straußjugend“ wollen auf einem Traktoranhänger für eine Kirmes werben. Doch das Fahrzeug kippt um - mehrere junge Leute werden verletzt.

Auf Werbetour für die örtliche Kirmes in Rheinland-Pfalz sind 27 junge Menschen verunglückt. Für fünf von ihnen endete die Fahrt im Traktoranhänger am Samstag im Krankenhaus. Die Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren saßen auf dem Anhänger, als dieser in einem Verkehrskreisel am Ortausgang von Glan-Münchweiler im Landkreis Kusel umkippte. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache ermitteln.



Die Verunglückten gehören zur „Straußjugend“. Sie wollten mit dem Gespann traditionell Orte im Landkreis Kusel anfahren, um für die nächste Kirmes Reklame zu machen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, auch vier Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Er musste einen Alkoholtest machen. Zum Ergebnis machte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben.