USA Kindischer Machthaber: Twitter-Trend macht Trump klein wie einen Schuljungen

"Make me small again": Internet-Nutzer machen den US-Präsidenten Donald Trump aktuell wieder zum kleinen Zwerg, der an der Seite der Großen in der Weltpolitik deplatziert und machtlos aussieht. Wir haben die besten Tweets für Sie zusammengestellt.

Es gibt einen neuen Hashtag, den Sie kennen sollten, gerade jetzt: #TinyTrump. Der kleine Trump! https://t.co/cytnr0tWq7 — Astrid Ebenhoch (@Houndsandpeople) 18. Februar 2017

@OccupyFakten Klar. Der echte Faschist will Putin statt #TinyTrump.

Wird Problem für Wilders & Le Pen bei Wahl in NL & F.#AnneWill #MSC2017 pic.twitter.com/tLu5d9fX3S — SauerKraut (@sauerkrauteu) 19. Februar 2017

Wait, new front runner for favorite #TinyTrump via Reddit user KrystalKaramel pic.twitter.com/NWLRtTL2aj https://t.co/CVy9aI5IBE — guenschl (@guenschl) 17. Februar 2017

CAPTION THIS extremely rare #tinytrump sighting in his natural habitat: pic.twitter.com/NyYaVFGwSj — BadHombreLands NPS (@BadHombreNPS) 17. Februar 2017

This is my new favorite photo #tinytrump pic.twitter.com/SChmak0msI — Obi Wan Noodoli (@Will_is_Noodles) 17. Februar 2017

TinyTrump Memes Hot New Thing BUY BUY BUY pic.twitter.com/I7clKYLYwE — Meme Informant bot (@MemeBroker) 17. Februar 2017

Kinder haben ihre Emotionen oft noch nicht ganz im Griff, sind schnell zornig, beleidigt und haben wenig Geduld, unbequeme Dinge durch ein sachliches Gespräch zu klären: Viele Internet-Nutzer sehen sich bei genauerer Ansicht dieser Eigenschaften direkt an den mächtigsten Mann der Welt im Weißen Haus erinnert. Donald Trump bewies in den vergangenen Wochen mehrfach, dass er extrem dünnhäutig auf Kritik reagiert, sich am liebsten seine eigene Welt erschafft und mit aggressiven Tweets die beleidigte Leberwurst spielt. Die Frage, ob man ihn wirklich ernst nehmen kann, scheint also nicht ganz aus der Luft gegriffen, doch sehen Sie selbst, welch kreative Foto-Montagen unter dem Hashtag "TinyTrump" aktuell im Netz die Runde machen: