Fellbach Kinderwagen brennt - Drei Menschen in Fellbach verletzt

Kinderwagen brennt - Drei Menschen in Fellbach verletzt

Wegen eines brennenden Kinderwagens sind in der Nacht zum Mittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nach Angaben der Polizei wurden die 28 Jahre alte Bewohnerin, ihr drei Monate alter Sohn und ein 41-Jähriger von einem Rauchmelder geweckt. Der Mann brachte den Kinderwagen ins Freie, bevor sich das Feuer in der Wohnung ausbreitete. Dabei erlitt er schwere Verbrennungen - unter anderem an Armen und Beinen. Zwei Nachbarn löschten den brennenden Kinderwagen. Der Mann, die leicht verletzte Frau und ihr ebenfalls leicht verletzter Sohn wurden ins Krankenhaus gebracht.Laut Polizei wurde das Feuer wohl von einem Halogenstrahler verursacht, dessen Hitze Kleidungsstücke in Brand setzte. Zunächst waren die Ermittler von einer Kerze als Brandursache ausgegangen. Der Schaden wurde auf 5000 Euro geschätzt - die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar.