Los Angeles Kiffer-Humor? Hollywood-Zeichen wird zu «Hollyweed»

Ein Unbekannter hat in der Silvesternacht den berühmten Schriftzug über den Hügeln Hollywoods in Anspielung auf das in Kalifornien legalisierte Marihuana zu «Hollyweed» abgeändert.

Unbekannte haben sich einen Scherz mit dem weltberühmten „Hollywood“-Schriftzug in den Hügeln hoch über Los Angeles erlaubt. In der Silvesternacht überspannten sie die beiden „O“s mit bedruckten Planen und ließen so das Wort „Hollyweed“ über der Stadt erscheinen. „Weed“ ist in den USA ein umgangssprachlicher Begriff für Marihuana.Die Unbekannten trieben dabei gehörigen Aufwand: Jeder der Buchstaben misst mehr als 13 Meter. Möglicherweise wollten sie mit der Aktion den Umstand feiern, dass die kalifornischen Wähler bei einem Referendum im November den Gebrauch von Marihuana entkriminalisiert haben. Allerdings könnten sich die Täter mit ihrer Aktion strafbar gemacht haben. Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers wegen Hausfriedensbruchs. Nach Recherchen der "Los Angeles Times" habe eine Sicherheitskamera gefilmt, wie um 3 Uhr morgens eine schwarzgkleidete Person den abgesperrten Hügel betreten und dann die Planen über die beiden "O"s gehängt habe. Eine der Planen war mit dem Friedens-Symbol, die andere mit einem Herz verziert. Ein Sprecher des Los Angeles Police Department sagte demnach, es könnte sich entweder um einen Neujahrs-Scherz oder die Arbeit "eines Adrenalin-Junkies" handeln. Da das Schild nicht beschädigt wurde, ermittelt die Polizei nur wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Rap-Legende Snoop Dogg kommentierte auf Twitter die Veränderung auf seine ganz eigene Art.

Es war nicht das erste Mal, dass das Wahrzeichen von Hollywood in „Hollyweed“ abgeändert wurde: Vor 41 Jahren war dies schon einmal passiert. Damals wurde der Kunststudent Danny Finegood als Urheber bekannt; er wollte die Aktion als Kunstwerk verstanden wissen. Der Schauspieler Keegan Allen Stellt deshalb die alles entscheidende Frage:

1976 vs 2017 WHO WORE IT BETTER? #hollyweed pic.twitter.com/hiIQbEundI — Keegan Allen (@KeeganAllen) 1. Januar 2017

Good morning. The Hollywood sign says hollyweed. I think 2017 is gonna be good. #hollyweed pic.twitter.com/IGU1hZtoCH — Bri James (@brijaythegay) 1. Januar 2017



#Hollyweed? Nee, bei uns steht #momaWetter! ? Und das bringt ab heute Schnee & Sturm, außerdem wird's richtig kalt. pic.twitter.com/e0xTkB8lFY — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) 2. Januar 2017



Sowas wie #Hollyweed.



Nur mit Bad Salzuflen. — Axel Einemann (@axeleinemann) 2. Januar 2017

Der legendäre Schriftzug in den Hügeln von Los Angeles war 1923 ursprünglich als Werbetafel für Immobilien in „Hollywoodland“ aufgestellt worden, bevor er in den 40-ern seine letzten vier Buchstaben verlor und zum Wahrzeichen der US-Filmindustrie wurde. 2012 wurden die riesigen Buchstaben renoviert.