Aachen "Kettenreaktion": Riesige Menschenkette gegen belgische Atommeiler

50.000 Menschen demonstrieren mit einer Menschenkette über 90 Kilometer in drei Staaten für die Abschaltung belgischer Atommeiler. Große grenzüberschreitende Protestaktion in Belgien, Niederlanden und Deutschland.

Rund 50.000 Menschen haben am Sonntag nach Veranstalterangaben mit einer Menschenkette in drei Staaten für die sofortige Abschaltung von zwei belgischen Atommeilern demonstriert. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei 50.000 TeilnehmerInnen“, schrieb die grenzüberschreitende Initiative „Stop Tihange“ im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der Protest unter dem Motto „Kettenreaktion Tihange“ richtete sich gegen die wegen Sicherheitsmängeln umstrittenen Atomkraftwerke Tihange 2 bei Lüttich und Doel 3 bei Antwerpen. Stationen der Menschenkette, die über 90 Kilometer führen sollte, waren das Akw Tihange, das niederländische Maastricht und die deutsche Grenzstadt Aachen. Für die endgültige Abschaltung der beiden Atommeiler macht sich seit geraumer Zeit ein breites gesellschaftliches Bündnis aus Bürgern, Kommunen und Politik stark. Belgien plant, bis 2025 ganz aus der Atomenergie auszusteigen. Ursprünglich sollten die Reaktorblöcke Tihange 1 sowie Doel 1 und 2 schon 2015 stillgelegt werden, die Atombehörde des Landes hatte die Laufzeit jedoch um zehn Jahre verlängert.

Zu den Unterstützern der Menschenkette vom Sonntag zählte auch Nordrhein-Westfalens designierter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Die Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 sorgen immer wieder für negative Schlagzeilen“, erklärte Laschet im Vorfeld. „Vor allem die Menschen in der gemeinsamen Grenzregion Nordrhein-Westfalen – Niederlande – Belgien sorgen sich angesichts der eklatanten Sicherheitsmängel um ihre Gesundheit“.

Zugleich kündigte Laschet an, die künftige schwarz-gelbe Landesregierung in Nordhein-Westfalen werde sich mit Nachdruck für die Abschaltung der Atomkraftwerke in Tihange und Doel einsetzen. „Wir erwarten, dass auch der Bund stärker als bisher auf die belgische Regierung einwirkt und auf eine Stilllegung der Reaktoren dringt.“