Los Angeles Kendrick Lamar gewinnt MTV Video Music Award für besten Clip

Der US-Rapper Kendrick Lamar hat bei den MTV Video Music Awards den Preis für den besten Clip des Jahres gewonnen.

Politische Themen auf der Agenda

Die Preisträger der 34. MTV Video Music Awards im Überblick



Video des Jahres: Kendrick Lamar – „HUMBLE.“

Künstler des Jahres: Ed Sheeran

Bester neuer Künstler: Khalid

Beste Kollaboration: Zayn & Taylor Swift – „I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)“

Bestes Pop-Video: Fifth Harmony ft. Gucci Mane – „Down“

Bestes Hip-Hop-Video: Kendrick Lamar – „HUMBLE.“

Bestes Dance-Video: Zedd and Alessia Cara – „Stay“

Bestes Rock-Video: Twenty One Pilots – „Heavydirtysoul“

Song des Sommers: Lil Uzi Vert - „XO Tour Llif3“

Beste Kameraführung: Kendrick Lamar – „HUMBLE.“ (Kamera: Scott Cunningham)

Beste Regie: Kendrick Lamar – „HUMBLE.“ (Regie: Dave Meyers, The Little Homies)

Beste Art Direction: Kendrick Lamar – „HUMBLE.“ (Produktionsdesign: Spencer Graves)

Beste Visuelle Effekte: Kendrick Lamar – „HUMBLE.“ (Verantwortlich: Timber/Jonah Hall)

Beste Choreographie: Kanye West – „Fade“ (Choreographie: Jae Blaze, Guapo, Matthew Pasterisa, Teyana Taylor & Derek Watkins)

Bester Schnitt: Young Thug – „Wyclef Jean“ (Schnitt: Ryan Staake, Eric Degliomini)

Bester Kampf gegen das System (zu gleichen Teilen):

Logic ft. Damian Lemar Hudson – „Black SpiderMan“ The Hamilton Mixtape – „Immigrants (We Get the Job Done)“ Big Sean – „Light“ Alessia Cara – „Scars To Your Beautiful“ Taboo ft. Shailene Woodley – „Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL“ John Legend – „Surefire“

Er siegte am Sonntag in Los Angeles für das Video zum Song „Humble“. Für den Song hatte er auch den Preis für das beste Hip-Hop-Video des Jahres bekommen. Der 30-Jährige hatte die Show mit einer aufwendigen Performance eingeläutet, bei der seine Tänzer ein brennendes Drahtgitter rauf und runter kletterten.Im Kampf um den Titel als bester Künstler musste sich Lamar jedoch dem Briten Ed Sheeran geschlagen geben. Bester neuer Künstler wurde der R&B-Sänger Khalid. Pink bekam den Michael-Jackson-Vanguard-Award für ihre inzwischen bereits 15 Jahre dauernde Karriere.Erstmals wurde auch ein Preis in der Kategorie „Bester Kampf gegen das System“ vergeben. MTV vergab ihn an alle sechs Nominierten zu gleichen Teilen, darunter K'Naan und John Legend, die mit ihren Videos auf die Lage von Einwanderern in den USA aufmerksam machten.Viele Stars nutzten die dreistündige Show für politische Aussagen und persönliche Ansprachen. Moderatorin Katy Perry kritisierte gleich zu Beginn mit mehreren Gags US-Präsident Donald Trump und fragte ins Publikum, wie die Leute ihn „verarbeiten“.