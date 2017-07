Ludwigshafen/Neukirchen Kein Kinderspiel: Deutscher Murmel-Meister gesucht

Sechs Kugeln sind im Spiel. Auf der „Bambus-Murmel-Ranch“ des 1. Murmelspielclubs Ludwigshafen hat sich am Samstag die deutsche Murmel-Elite getroffen. Es geht um den 22. Deutschen Meistertitel im Kuhlemurmeln.

Rund 100 Spieler aus 34 Mannschaften traten auf den drei Sandplätzen an: Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, auch Menschen mit einer Seh- oder Gehschwäche. Alle tragen Trikots in den Vereinsfarben. Gespielt wird mit Glas- oder Porzellankugeln mit einem Durchmesser von 13 bis 15 Millimetern.

Was macht die Faszination am „Klickern“ aus? „Das kann man nur verstehen, wenn man einmal selbst gespielt hat“, sagte Petra Baudach aus dem mittelhessischen Waldsolms. „Das ist kein Kinderspiel.“ Den Gesichtern zufolge ist das Turnier in der Tat eher ein Nervenkrimi. Auf dem Feld ist es ruhig, die Spieler sind hochkonzentriert. Für Jubel und Applaus sorgen die Teamkollegen auf den Bierbänken am Rand.

Auch wenn an den Tischen sächsisch, ostfriesisch, pfälzisch oder hessisch gesprochen wird – man kennt sich. „Die Murmel-Community ist überschaubar“, sagt Chris Pampel vom 1. MC Erzgebirge Neukirchen.

Olympisch ist die Disziplin nicht – im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seien Murmelvereine nicht organisiert, erklärt DOSB-Sprecherin Ulrike Spitz. Die Meisterschale ist deshalb der höchste Preis, den eine deutsche Mannschaft erreichen kann.