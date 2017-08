Houston Katastrophensturm "Harvey" in Louisiana auf Land getroffen - Merkel spricht Mitgefühl aus

Fünf Tage nach seinem verheerenden Zug durch Texas ist der Tropensturm "Harvey" am Mittwoch im benachbarten US-Bundesstaat Louisiana erneut auf Land getroffen.

Angela Merkel spricht ihr Mitgefühl aus

Nächtliche Ausgangssperre

Leaving now for Texas! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. August 2017

Trump: "Es ist historisch"

Vier bestätigte Todesopfer

Klimaforscher über „Harvey“: „Solche Katastrophen nehmen zu“



Klimaforscher Mojib Latif sieht einen Zusammenhang zwischen dem Tropensturm „Harvey“ mit seinen verheerenden Regenfällen im Süden der USA und dem Klimawandel. Dieser habe schon eine gewisse Rolle gespielt, sagte Latif am Mittwoch im Deutschlandfunk: „Wir warnen schon lange genau vor solchen Situationen.“



Latifs Erklärung: Wenn es wärmer wird, erwärmen sich die Weltmeere, auch der Golf von Mexiko vor der Südküste der USA. Mehr Wasser könne verdunsten und die Luft mehr Wasserdampf halten. Bei einer Wetterlage wie bei „Harvey“ könne es dementsprechend mehr Regen geben. „Wir erleben weltweit, dass solche Flutkatastrophen zunehmen.“ Von Hurrikans werde Deutschland zwar trotz der Erderwärmung verschont bleiben. „Die brauchen sehr warme Wassertemperaturen, mindestens 26,5 Grad.“ Das werde es hierzulande nicht geben - eine Entwarnung sei das nicht: „Wir werden mit anderen Wetterextremen zu tun haben.“ Konkret sprach Latif von Starkregen. Zeitweise war Sturm „Harvey“ als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie 4 eingestuft worden, dann hatte er sich zu einem Tropensturm abgeschwächt.



Auf die Frage, ob sich Donald Trump irgendwann der Meinung anschließen werde, dass solche Katastrophen Teil des Klimawandels seien, sagte Latif: „Ich glaube es nicht.“ Trump sei aus seiner Sicht „absolut beratungsresistent“. „Auch dieses Ereignis wird die Meinung des Präsidenten nicht verändern.“

Nachfolgend sehen Sie eine Vorher-Nacher-Satellitenaufnahme von der Flut

Der Sturm habe mit "sintflutartigem Regen" westlich der Stadt Cameron die Küste erreicht, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA mit. In Texas hat "Harvey" schon katastrophale Überflutungen ausgelöst, auch in Louisiana werden nun Überschwemmungen befürchtet."Harvey" war vor fünf Tagen in Texas erstmals auf Land getroffen und war dann vom Landesinneren aus zurück aufs Meer gezogen. Über dem Golf von Mexiko nahm der Sturm dann erneut Feuchtigkeit auf, kehrte um und traf nun in Louisiana erneut auf die Küste.US-Präsident Donald Trump hat für Louisiana bereits ebenso wie für Texas den Katastrophenfall ausgerufen. In Louisiana wird der vom Hurrikan herabgestufte Tropensturm mit besonderer Sorge erwartet: Vor genau zwölf Jahren war dort der Hurrikan "Katrina" an der US-Golfküste auf Land getroffen war. New Orleans war damals besonders von den Zerstörungen und Überschwemmungen betroffen. Insgesamt kamen durch "Katrina" 1800 Menschen ums Leben.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den vom verheerenden Sturm „Harvey“ betroffenen Menschen in den USA ihr Mitgefühl ausgesprochen. Merkel habe die Naturkatastrophe „mit großer Betroffenheit“ aufgenommen, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Das „wahre Ausmaß“ der Katastrophe sei noch nicht absehbar. Merkel bekundete auch den Rettungskräften ihre Solidarität. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass unter den Todesopfern auch Deutsche seien.Der Malteser Hilfsdienst kündigte derweil an, zwei Experten zur Unterstützung der Katastrophenhilfe und des Wiederaufbaus in die US-Flutgebiete zu schicken. Dies sei „auch als Zeichen der Solidarität“ zu verstehen, erklärte Malteser-Generalsekretär Ingo Radtke vor seinem Abflug aus Köln in die USA. Die Menschen in den Flutgebieten in Texas stünden „vor dem Nichts und benötigen Unterstützung dabei, wieder in ihr Leben zurückzufinden und sich eine neue Existenz aufzubauen“.Nach ersten Plünderungen in der überschwemmten texanischen Metropole Houston verhängten die Behörden am Dienstag (Ortszeit) eine nächtliche Ausgangssperre. US-Präsident Donald Trump sprach bei einem Besuch in Texas von einer Katastrophe „historischen“ Ausmaßes. Die Regenmenge erreichte einen neuen Höchststand. Auch der Nachbarstaat Louisiana bereitet sich auf Überschwemmungen vor.Houstons Bürgermeister Sylvester Turner sagte, er verhänge eine Ausgangssperre von Mitternacht (07.00 Uhr MESZ) bis sieben Uhr morgens (12.00 Uhr MESZ), um Plünderungen in den verlassenen Häusern zu verhindern. Zuvor hatte er gesagt, die Ausgangssperre solle um 22.00 Uhr Ortszeit beginnen. Die Verschiebung auf Mitternacht begründete Turner mit den andauernden Rettungseinsätzen für in den Wassermassen eingeschlossene Menschen.Houstons Polizeichef Art Acevedo nannte die Ausgangssperre notwendig: „Es hat Plünderungen gegeben“, sagte er. Bewaffnete Diebe versuchten die Lage auszunutzen, während tausende Menschen in Notunterkünften warteten, dass das Wasser zurückgehe.Trump besuchte am Dienstag gemeinsam mit Ehefrau Melania das Überschwemmungsgebiet und lobte Verantwortliche und Helfer. „Es ist historisch, es ist episch, aber ich sag“s euch: Es ist in Texas passiert - und Texas kommt mit allem klar„, sagte er in der vom Hurrikan verwüsteten Hafenstadt Corpus Christi. Vor einer Feuerwehrwache stieg er spontan auf eine Leiter, um zu den versammelten Menschen zu sprechen - neben Anhängern waren auch einige Gegner des US-Präsidenten dort. Trump besuchte auch die texanische Hauptstadt Austin.Bereits auf dem Rückflug nach Washington kündigte seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders eine baldige Rückkehr des Präsidenten ins Katastrophengebiet an. Trump werde am Samstag in andere Orte in Texas und - je nach Wetter - möglicherweise auch nach Louisiana reisen. Er wolle dann auch Opfer des Sturms treffen. Um die Einsatzkräfte nicht zu behindern, habe er darauf zunächst verzichtet, sagte Huckabee Sanders.„Harvey“ ist die erste Naturkatastrophe in den USA seit Trumps Amtsantritt Ende Januar. Bilder von Ex-Präsident George W. Bush, der sich vor genau zwölf Jahren in der Air Force One in sicherem Abstand über das von Hurrikan „Katrina“ überflutete New Orleans fliegen ließ, sind unvergessen und hingen Bush lange nach.Die Lage blieb auch während Trumps Besuch dramatisch: Nach einem Dammbruch an den Columbia-Seen südlich von Houston forderten die texanischen Behörden alle betroffenen Anwohner zum Verlassen ihrer Häuser auf. Anwohner einer unter Wasser stehenden Chemieanlage wurden aus Angst vor einem Chemieunfall vorsorglich in Sicherheit gebracht. Es handele sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, erklärte die Feuerwehr.Die Polizei von Houston bestätigte den Tod eines Beamten, der am Sonntag auf dem Weg zu seinem Dienst ertrunken war. Es ist das vierte offiziell bestätigte Todesopfer im Zusammenhang mit der Überschwemmungskatastrophe. Inoffiziell ist von bis zu zehn Opfern die Rede.„Harvey“ stellte laut Meteorologen einen neuen Niederschlagsrekord für die USA auf. Am Salzwasserkanal Cedar Bayou an der texanischen Küste fielen am Dienstag 132 Zentimeter Regen, das ist mehr als der bisherige Höchststand aus dem Jahr 1978, der ebenfalls aus Texas stammt.Auch in New Orleans setzten Regenfälle ein. Die örtliche Wetterbehörde sagte Sturzfluten voraus. Der Tropensturm ist für die Stadt besonders gefährlich, weil sie unterhalb des Meeresspiegels liegt.In New Orleans wurde an den 29. August vor zwölf Jahren erinnert, als der Hurrikan „Katrina“ an der US-Golfküste auf Land getroffen war. Die Stadt war damals besonders von den Zerstörungen und Überschwemmungen betroffen. Insgesamt kamen durch „Katrina“ 1800 Menschen ums Leben.