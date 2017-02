vor 3 Stunden Georg Ismar, dpa und Martina Farmbauer Exklusiv Rio de Janeiro Karneval in Rio in Krisenzeiten: Zwischen Samba und Soldaten

Gewaltprobleme überschatten Karneval in Rio de Janeiro. Sambaschulen sind so kritisch wie noch nie. Brasilien 2017, das ist ein Land in tiefer Krise.