Rio de Janeiro Karneval in Rio: Zwischen Samba und Soldaten

Gewaltprobleme überschatten Karneval in Rio de Janeiro. Sambaschulen sind so kritisch wie noch nie

Das „Bom Dia“ („Guten Tag“) wird dieser Tage abgelöst vom „Bom Bloco“ („Guten Umzug“). Es ist fast unmöglich, den Überblick zu behalten, wer beim Karneval wann wo durch Rio de Janeiro zieht. Schon lange vor dem offiziellen Start am vergangenen Freitag mit der Übergabe des Stadtschlüssels an König Momo, seine Karnevalskönigin und seine Prinzessinnen gibt es seit Tagen Samba-Umzüge. Der Karneval ist dieses Jahr auch eine Ablenkung von großen Problemen – er ist eine Parallelwelt.

Die Cariocas, die Bewohner Rio de Janeiros, lieben das Feiern, aber der Kater von der letzten großen Sause ist noch lange nicht verklungen. Sinnbildlich dargestellt durch 9000 Soldaten, die schwer bewaffnet derzeit patrouillieren, weil es im Polizeiapparat gärt. Die Stadt hat sich mit den Milliardenkosten der Olympischen Spiele übernommen – Gehälter wurden, wenn, oft erst sehr verzögert gezahlt, die Sicherheitslage etwa in Favelas hat sich stark verschlechtert.

So sind das Feiern, die prachtvollen Sambaparaden im jeden Abend mit über 70 000 Menschen gefüllten Sambodromo auch eine Art Flucht aus dem tristen Alltag. Die für Olympia errichteten Sportstätten verfallen, das berühmte Maracanã-Stadion ist seit Wochen geschlossen, Katzen streunen herum, der Rasen ist vertrocknet, Sitze herausgerissen.

Brasilien 2017, das ist ein Land in tiefer Krise. Einerseits herzensgute Menschen, heiße Rhythmen, das pralle Leben. Aber dann diese Gewalt; allein seit Januar über 120 Tote bei Gefängnismeutereien, auch Ergebnis eines verkorksten Strafvollzugs. Rund 622 000 Häftlinge sitzen derzeit in Gefängnissen mit einer Gesamtkapazität von nur 372 000 Plätzen ein. Im benachbarten Bundesstaat Espírito Santo wurden während eines Polizeistreiks gerade in einer Woche über 130 Menschen ermordet, auch hier mussten Tausende Soldaten von der Zentralregierung geschickt werden. Hier wurden wegen der fragilen Sicherheitslage in 16 Städten die Karnevalsumzüge abgesagt.

Die Zuschauer im Sambodromo bedauerten mehr als zehn Jahre lang das Fehlen von Kritik an Politikern, Kirchen und sozialen Ungerechtigkeiten beim größten brasilianischen Fest. Doch jetzt, wo immer weniger Sponsoren die Sambaschulen finanziell unterstützen, beginnen die Schule wieder eigene Themen zu setzen. Cahê Rodrigues von der Sambaschule Imperatriz sagt: „Es hat die Sambaschulen mit ihren Kritiken wieder an ihre frühere Macht erinnert und einen schlafenden Riesen geweckt.“

Der Karneval ist in diesem Jahr nicht nur oberflächliche Parallelwelt, sondern politisch wie lange nicht mehr. Einige allzu frauenfeindliche Lieder wurden verbannt und ein Favorit auf den Titel im Wettstreit der großen Sambaschulen wird eine sattgrüne Hommage an 17 bedrohte indigene Ethnien liefern. Die Schule Imperatriz und ihre mehrere Tausend Tänzer wollen damit den durch die Aufweichung von Schutzzonen im Amazonasgebiet bedrohten Völkern eine Stimme geben.

Karneval abgesagt

Sorgen um die Sicherheit und fehlendes Geld haben in Brasilien zu Absage des Karnevals in mindestens 37 Städten geführt. In 13 Bundesstaaten, darunter São Paulo, Rio de Janeiro und Bahia Dutzende, wurden die traditionellen Veranstaltungen und Samba-Umzüge abgesagt. Grund ist hier die Krise der öffentlichen Sicherheit. Wegen eines Streits um Gehaltserhöhungen war es hier zuletzt zu einem Streik der Polizei gekommen. Während des Ausstandes wurden über 130 Menschen ermordet. In Rio muss wegen fehlender Mittel vielfach bei Kostümen gespart werden, statt über 500 gibt es dieses Jahr nur rund 450 Umzüge. (dpa)

Karneval in Zahlen