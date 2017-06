vor 1 Stunde dpa/lsw Stuttgart Kälte, Regen und Gewitter: Das sind die Wetter-Aussichten fürs Pfingstwochenende

Tagelang durften sich die Menschen im Südwesten über sommerliche Temperaturen freuen. Pünktlich zum langen Wochenende wird es aber ungemütlich. Zudem wird es wegen der Ferien voll auf den Straßen.

Für die Meteorologen hat am Donnerstag der Sommer begonnen - das Wetter im Südwesten wird allerdings erst einmal schlechter. Für das Pfingstwochenende stellte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sinkende Temperaturen, Regen und Gewitter in Aussicht. Der Freitag startet zunächst noch freundlich mit Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad im Rheintal. Ab dem Nachmittag kommt es aber vermehrt zu Schauern und Gewittern, nur im Nordosten Baden-Württembergs bleibt es vorerst schön.



„Ab Samstagnachmittag wird es ungemütlich“, sagte der Sprecher. Zum Teil drohten unwetterartige Gewitter. Zudem wird es merklich kälter. Am Sonntagnachmittag lockert es vorübergehend etwas auf. Am Pfingstmontag gibt es verbreitet Regen. Erst zur Wochenmitte ist wieder besseres Wetter in Sicht.



Wer plant, über Pfingsten zu verreisen, muss sich auf volle Straßen einstellen. Auf den Autobahnen sind während der Ferien 20 Baustellen eingerichtet, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag mitteilte. Besonders staugefährdet sind unter anderem folgende Strecken: die Autobahn 5 zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Ettenheim, die A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Weinsberg/Ellhofen, die A7 zwischen der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und dem Kreuz Memmingen sowie die A8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und Ulm-West.



Auf der A5 kann es darüber hinaus auch wegen Reiseverkehrs zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zu Verzögerungen kommen. Der Betreiber rechnet von Freitag bis Pfingstmontag mit mehr als 19 000 Fluggästen.