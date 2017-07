vor 13 Minuten AFP Toulouse Junge französische Sängerin stirbt während Konzert auf der Bühne

Eine französische Sängerin ist während eines Konzerts mutmaßlich durch einen Stromschlag ums Leben gekommen.

Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, ereignete sich der tragische Vorfall in einer Bergkirche im Südwesten Frankreichs. Barbara Weldens brach während eines nächtlichen Stromausfalls plötzlich auf der Bühne zusammen, herbeigeeilte Sanitäter konnten die 35-Jährige nicht wiederbeleben. Die Folk-Sängerin trat bei einem Festival im Dorf Gourdon auf.



Derzeit gibt es in der Region viele Gewitter. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Weldens hatte im Februar ihr erstes Studioalbum herausgebracht.