vor 1 Stunde dpa Riedering Joggerin in Riedering vergewaltigt - Verdächtiger gefasst

Eine Joggerin ist in Riedering (Landkreis Rosenheim) von einem Mann überfallen und vergewaltigt worden.

Der Täter sei am Samstagmorgen über längere Zeit neben der jungen Frau hergelaufen und habe sie angesprochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Direkt neben einem Weg habe er sie dann zu Boden geworfen und mit sexuellen Handlungen begonnen.



Das Opfer wehrte sich heftig und konnte sich so befreien und fliehen. Als ein anderer Jogger, den die Frau kannte, dazu kam, floh der Täter. Ein Verdächtiger konnte wenig später in einem angrenzenden Naturschutzgebiet festgenommen werden. Es handelt sich Polizeiangaben zufolge um einen 34 Jahre alten abgelehnten Asylbewerber aus Nigeria. Das Alter der Frau und weitere Details blieben zunächst unbekannt.



In Leipzig sucht die Polizei seit mehr als einer Woche nach einem Unbekannten, der eine Joggerin vergewaltigte. Die Frau war überfallen, zusammengeschlagen und vergewaltigt worden. Sie musste notoperiert werden. Der Leipziger Oberbürgermeister forderte daraufhin mehr Polizeipräsenz in den Straßen und Parks.