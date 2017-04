Netzwelt "Jeder nur einen Pixel": Online-Projekt schafft anonyme Kunst - mit Video

Auf einer weißen Fläche konnten Nutzer der Webseite "Reddit" jeweils einen Pixel in ihrer Wunschfarbe bemalen. Daraus entstand schließlich ein anonymes Gemeinschafts-Kunstwerk.

1000 mal 1000 Pixel weiße Fläche, die befüllt werden können. Die Online-Community "Reddit" startete Anfang April ein Online-Experiment. Die Moderatoren der Seite schufen eine Webseite namens "Place", die schlicht aus einer weißen Fläche bestand. Dort konnte jeder Nutzer einen dieser Punkte einfärben - ein soziales Experiment.Lediglich 16 Farben standen den Nutzern zur Verfügung. Nach einem gesetzten Pixel mussten sie zudem fünf Minuten warten, bevor sie den nächsten einfärben konnte. Ein bereits eingefärbter Punkt konnte jedoch jederzeit von einem anderen Nutzer übermalt werden.Nach Start des Experiments begannen einige Nutzer, sich zu organisieren und in Gruppen zusammen zu arbeiten. Das führte zeitweise sogar zu einer regelrechten Auseinandersetzung. In einer Ecke enstanden rein blaue Flächen, die versuchten, sich über das gesamte Bild auszubreiten. Als Gegenpol organisierten sich einige Nutzer, die dem mit der Farbe Rot entgegenwirken wollten.Schließlich entstanden in der Bildmitte schwarze Flächen. Wie das Nichts aus Michael Endes Unendlicher Geschichte breiteten sie sich weiter auf. Gegen diese Leere kämpften die etliche Nutzer an, schließlich gelang ein Konsens. Der Streit wurde beigelegt und gemeinsam schufen die Nutzer etliche Werke: Gedichte wurden geschrieben, die Mona Lisa und ein Van Gogh-Gemälde gezeichnet, Cartoon-Figuren und Nationalflaggen zierten die digitale Leinwand. Einige Bilder blieben bestehen, andere wurden überzeichnet. Aus "Place" wurde ein kollektives Kunstwerk aus der Anonymität des Internets.Das Exeriment war schließlich nach 72 Stunden beendet. Was blieb, war eine bunte Palette vieler kleiner Kunstwerke, die sich zu einem vereinten.