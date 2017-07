vor 1 Stunde dpa Les Diablerets Jahrzehnte im Eis: Leichen in Schweizer Gletscher entdeckt

Nach mindestens 75 Jahren sind in den Schweizer Alpen zwei Leichen entdeckt worden - möglicherweise die eines Paares. Eine 79-Jährige will in den Toten ihre Eltern wiederentdeckt haben.