Dschidda Islamischer Fastenmonat Ramadan beginnt am Samstag

Für rund anderthalb Milliarden Muslime in zahlreichen Ländern beginnt am heutigen Samstag der muslimische Fastenmonat Ramadan.

Der islamische Fastenmonat Ramadan beginnt in diesem Jahr am Samstag, den 27. Mai. Die saudischen Behörden teilten nach Angaben des Nachrichtenkanals Al-Arabija mit, der Neumond sei am Donnerstagabend nicht gesichtet worden. Das bedeutet, dass der letzte islamische Monat vor dem Ramadan am Freitag endet.



In Saudi-Arabien liegen mit Mekka und Medina die heiligsten Stätten des Islams. Auch in anderen arabischen Ländern erklärten die Religionsbehörden, der erste Tag des Ramadans sei der Samstag.

Das Fasten im Ramadan zählt als eine der fünf Säulen des Islam

Für über 1,5 Milliarden Muslime in zahlreichen Ländern beginnt am Samstag der muslimische Fastenmonat Ramadan. Während des Fastenmonats dürfen die Gläubigen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nicht essen oder trinken, nicht rauchen und keinen Geschlechtsverkehr haben.

Vom Fasten ausgenommen sind Kranke, Reisende, Kinder und Frauen während der Schwangerschaft oder der Menstruation. Das Fasten im Ramadan zählt als eine der fünf Säulen des Islam zu den Grundpflichten der Gläubigen. Der Ramadan beginnt traditionell, wenn die schmale Mondsichel nach dem Neumond wieder am Himmel gesichtet wird. Dies kann in den verschiedenen islamischen Ländern variieren. Das Ende wird mit dem Fest des Fastenbrechens, Aid al-Fitr, gefeiert.