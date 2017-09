Durch den Hurrikan „Irma“ sind mindestens sechs weitere Menschen ums Leben gekommen. Damit steigt die Gesamtzahl auf mindestens zwölf. Mittlerweile hat der Hurrikan an Stärke abgenommen und hat derzeit eine Geschwindigkeit von rund 250 Stundenkilometern.

Vier Menschen starben auf den Amerikanischen Jungferninseln, wie Behördenvertreter des zu den USA gehörenden Gebiets am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Mindestens zwei Todesopfer wurden aus Puerto Rico gemeldet. In dem US-Außengebiet war mehr als die Hälfte der drei Millionen Einwohner ohne Strom. Angesichts von Überschwemmungen im Zentrum und Norden der Insel mobilisierte der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rossello, die Nationalgarde. Zudem ließ er Notunterkünfte für bis zu 62.000 Menschen einrichten. Mittlerweile hat der Hurrikan an Stärke abgenommen. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte den Wirbelsturm auf die zweithöchste Stufe vier herab. Er sei aber weiterhin extrem gefährlich und würde sich mit einer Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern in Richtung Florida bewegen.

Zuvor hatte der Wirbelsturm bereits verheerende Zerstörungen auf den Urlaubsinseln Saint-Martin, Saint Barthélemy und Barbuda angerichtet. Im französischen Teil von Saint-Martin wurden vier Tote und rund 50 Verletzte gezählt. In Sint Maarten, dem niederländischen Teil der Insel, wurde ein Mensch getötet, wie die Regierung in Den Haag bekannt gab. Ein Todesopfer gab es auf Barbuda. Damit stieg die Gesamtzahl der Opfer auf mindestens zwölf.

Durch die Wucht des Hurrikans wurden zahlreiche Häuser zerstört, die Versorgung mit Strom, Trinkwasser und Benzin brach zusammen, Bäume knickten reihenweise um. „Irma“ war am Mittwoch mit Hurrikan-Stärke 5 über die nördlichen Antillen hinweggefegt. Nach Angaben von Meteorologen zählt er zu den stärksten Stürmen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Atlantik. jpf

Mit dem Herannahen von „Irma“ ist die Karibikinsel Haiti am Donnerstag von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht worden. In der Stadt Ouanaminthe an der Grenze zur Dominikanischen Republik standen die Häuser bis zu 30 Zentimeter unter Wasser, wie der Zivilschutz mitteilte. Zwei Menschen wurden verletzt, als eine entwurzelte Kokospalme auf ihr Haus in der Nähe der Hafenstadt Cap-Haïtien stürzte. Um 23.00 Uhr (MESZ) befand sich das Auge des Sturms nur wenige Kilometer nördlich von Haiti und bewegte sich auf die Bahamas zu.

Viele Menschen hoffen nun, dass die Schäden durch „Irma“ in Haiti weniger groß ausfallen als zunächst befürchtet. Am Freitagabend oder Samstagmorgen könnte der Wirbelsturm in Kuba auf Land treffen und dürfte dann zur Südostküste der Vereinigten Staaten weiterziehen. Bis zu eine Million Menschen erhielten in den Küstengebieten Floridas und des Nachbarstaates Georgia die Anordnung, ihre Häuser zu verlassen. Es war die größte Massenevakuierung seit mehr als einem Jahrzehnt.

„Irma“ war am Mittwoch mit Hurrikan-Stärke 5 über die nördlichen Antillen hinweggefegt. Nach Angaben von Meteorologen zählt er zu den stärksten Stürmen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Atlantik.

Derweil verstärkte sich der Hurrikan „Jose“ auf Kategorie 3, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA mitteilte. Der Wirbelsturm befand sich am späten Donnerstag (Ortszeit) etwa 950 Kilometer östlich der Kleinen Antillen und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern in Richtung Westen beziehungsweise Nordwesten. Ebenfalls in der Gegend wütet der Tropensturm „Katia“, der derzeit auf Kategorie 1 eingestuft ist. Es wurde erwartet, dass „Katia“ vor Freitag die Küste des mexikanischen Bundesstaates Veracruz erreichen würde.