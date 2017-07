Melbourne Internet-Hit: Australier gibt Bierdose als Fluggepäck auf

Auf einem australischen Inlandsflug hat ein Passagier als einziges Gepäckstück eine Bierdose aufgegeben. Er landete damit einen Internet-Hit.

Was als Scherz begonnen hatte, sei vom Bodenpersonal und den Gepäckabfertigern sehr ernst genommen worden, berichtete das australische Nachrichtenportal news.com.au am Mittwoch. Der Eigentümer der Bierdose, Dean Stinson, habe eigentlich nicht erwartet, dass die Dose am Ende wieder herauskommt.Die Dose war jedoch als erstes auf dem Kofferband bei der Ankunft in Perth am Samstag. Bei Facebook hielt Stinson dies in einem Video mit dem Untertitel „Sie hat es geschafft“ fest - es wurde bis Donnerstag Tausende Male aufgerufen.Zusätzlich postete er ein Foto des Biers der Marke „Emu“ mit Gepäck-Banderole. Dazu der Kommentar: „Nicht alle Emus sind flugunfähig.“ Hunderte Facebook-Nutzer reagierten in den folgenden Tagen auf die Postings. „Sie, mein Herr, sind eine Legende“, schrieb jemand aus Deutschland.