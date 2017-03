vor 2 Stunden Benjamin Brumm Exklusiv Schweiz Interaktive Grafik: Die zehn historisch schwersten Erdbeben der Schweiz

Am Montagabend hat sich zwischen Luzern und Chur ein Erdbeben ereignet, das bis in unsere Region zu spüren war. In der Geschichte der Schweiz kam es schon zu mehreren größeren Erdbeben. Wir zeigen Ihnen wann und wo sie passiert sind - und wie sie sich heute auswirken würden.