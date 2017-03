Dehradun Indische Flüsse Ganges und Yamuna zu juristischen Personen erklärt

Eine Gerichtsentscheidung soll zwei von Hindus verehrte Gewässer besser schützen: Die als heilig verehrten Flüsse Ganges und Yamuna gelten fortan als juristische Personen. Der Ganges ist durch Industrieabwässer und Müll stark verschmutzt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Ganges und ein weiterer als heilig verehrter Fluss in Indien sind zu juristischen Personen erklärt worden. Der Ganges und sein Nebenfluss Yamuna seien "lebende Wesen mit dem Status einer moralischen Person", entschied ein Gericht im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand. In der Folge können Bürger im Namen der Flüsse vor Gericht ziehen.Die Einstufung soll dazu beitragen, die beiden Flüsse wirksamer vor Verschmutzung zu bewahren. "Die Lage erfordert außergewöhnliche Maßnahmen, um diese Flüsse zu schützen und zu erhalten", begründete das Gericht seine Entscheidung. Sanjay Upadhyay, ein auf Umweltfragen spezialisierter Anwalt, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er hoffe, "dass sich die Symbolik dieser Entscheidung vor Ort konkretisiert".Der Ganges ist stark durch Industrieabwässer und andere Abwässer und Müll verschmutzt. Der riesige Strom zieht dennoch jeden Tag hinduistische Pilger an, die dort traditionelle Riten praktizieren oder die Asche verstorbener Angehöriger verstreuen. Auch der Yamuna wird von Hindus für rituelle Waschungen genutzt.Vorige Woche hatte bereits das neuseeländische Parlament den Fluss Whanganui zu einer juristischen Person erklärt, weil er von den Maori als heilig verehrt wird. Das Votum galt als die erste derartige Entscheidung weltweit.