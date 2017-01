Oslo In Norwegen können Homosexuelle jetzt auch in der Kirche heiraten

In Norwegen können Homosexuelle jetzt auch in der Kirche heiraten

Die norwegische Kirche will ihre Türen für gleichgeschlechtliche Paare öffnen. Während die Befürworter das Ende eines jahrzehntelangen Kampfes feiern, sprechen die Gegner von einem Erdbeben.

Für Kai Steffen Østensen ist der 30. Januar 2017 ein Freudentag. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Synode der evangelisch-lutherischen Kirche eine Liturgie verabschieden, die die kirchliche Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht. „Für mich ist es sehr wichtig, dass sich meine Liebe zu einem Mann mit meinem Glauben vereinbaren lässt“, sagt der 22-Jährige aus Kristiansand, „dass ich auch als Christ einen Mann lieben darf.“

Østensen ist einer der Teilnehmer des Kirchentreffens, das am heutigen Mittwoch, 25. Januar, in Trondheim beginnt. Er vertritt dort sein Bistum. Wofür er votiert, ist klar. Seit Jahren kämpft der junge Schwule für Gleichberechtigung. Und weil er gläubig ist, ist die Kirche sein Schlachtfeld. „Wenn man will, dass der Mensch ein wesentlicher Teil der Kirche ist, dann darf sein Hintergrund keine Rolle spielen“, fordert der energische Mann. Die Kirche habe in ihrer Geschichte viele Gläubige ausgeschlossen und es sei an der Zeit, einen Schlussstrich unter das dunkle Kapitel zu ziehen.

Standesamtliche Heirat seit 2009 möglich

Norwegen ist – praktisch gesehen – kein besonders religiöses Land. Zwar sind rund 73 Prozent der Bevölkerung Mitglied der evangelischen Kirche, aber nur zwei bis drei Prozent von ihnen gehen nach eigenen Angaben am Sonntag in den Gottesdienst. Die meisten Menschen sind liberal eingestellt und kümmern sich nicht um die Neigungen anderer. Homosexuelle können seit 2009 standesamtlich heiraten und Kinder adoptieren. Weibliche Paare haben das Recht auf künstliche Befruchtung. Doch die Kirche tat sich lange schwer, zu dieser Sache ihren Segen zu geben.

Bereits vor 25 Jahren kam innerhalb der Glaubensgemeinschaft die Forderung auf, Homosexualität zu akzeptieren. Doch entsprechende Beschlüsse wurden immer wieder vertagt oder abgelehnt – aus Angst vor einer Spaltung, lautete ein Argument. In den 90er Jahren verlor eine lesbische Pastorin ihren Job, weil sie mit einer Frau zusammenzog, obwohl sie versprochen hatte, das nicht zu tun. Zwei Jahre stritt sie um ihren Posten – und bekam schließlich Recht.

Schweden und Dänemark legten vor

Doch von der Anstellung homosexueller Mitarbeiter bis zur Trauung von schwulen und lesbischen Paaren war es noch ein weiter Weg. „Bis vor vier Jahren war die Trauung von Homosexuellen eigentlich kein Thema“, sagt der Pastor Øivind Benestad. Erst ín den letzen Jahren hätten immer mehr Geistliche ihre Meinung geändert. In Schweden wurde die kirchliche Trauung 2009 möglich, in Dänemark 2012. Damit wuchs auch der Druck auf die norwegische Kirche.

Im April letzten Jahres votierte das Kirchenparlament mit 88 von 115 Stimmen schließlich für das Ja vorm Altar. Doch der Startschuss kann erst fallen, wenn auch die passende Liturgie steht, und über die wird nun am Montag abgestimmt. Der Text unterscheidet sich nicht sehr von dem der gängigen Trauungszeremonie. Geändert wurde da, wo Mann und Frau explizit genannt werden. Außerdem wurden Stellen aus dem ersten Buch Mose und dem Matthäusevangelium 19 weggelassen.

Jeder fünfte Priester will Homosexuelle nicht vermählen

Für den Geistlichen Benestad aus Kristiansand ist das eine Revolution, ein Erdbeben in der norwegischen Kirche. „In der Bibel steht ja kristallklar, dass eine Ehe aus Mann und Frau besteht. Da gibt es keine einzige Ausnahme.“ Er ist unter anderem deshalb gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, weil gemeinsame Kinder damit um ihr Recht auf Vater und Mutter gebracht würden. „Die Frage ist: Ist die Ehe ein soziales Gefüge, das jemand erfunden hat, und das wir nun neu definieren dürfen, oder ist es Bestandteil der Schöpfungsordnung, dass Mann und Frau zusammen Kinder bekommen sollen?“

Sein Ärger über die „Anpassungstheologie“ geht soweit, dass er mit seiner Organisation „MorFarBarn“ (MutterVaterKind) aktiv gegen die Bewegungen in der Kirche gearbeitet hat. Und er steht mit seiner Auffassung nicht allein da. Nach der Entscheidung der Synode im April erklärten 264 Priester (von 1282) bei einer Unterschriftenaktion, sie werden Schwule und Lesben nicht vermählen. Die Kirche verstand: Mit der Holzhammermethode kann man die Homo-Ehe nicht durchsetzen. Pastoren, Kantoren, Organisten und andere kirchliche Mitarbeiter können sich weigern, an homosexuellen Trauungen beteiligt zu sein.

„Das Thema ist für viele eine Herzensangelegenheit, für die Liberalen genauso wie für die Konservativen“, meint der 22-jährige Østensen. „Deshalb versuchen wir, den Respekt voreinander zu bewahren. Niemand soll sagen, dass der andere Unrecht hat, denn beim Glauben geht es ja darum, was man glaubt und wie man die Bibel interpretiert.“ Bei der Kirchensynode wolle man sich nun darauf einigen, dass man beim Thema Heirat uneinig sein dürfe.