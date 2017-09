Durch den Hurrikan „Irma“ sind mindestens sechs weitere Menschen ums Leben gekommen. Die Gesamtzahl steigt auf mindestens 17 Tote. Forscher schätzen die entstandenen Schäden auf 10 Milliarden Dollar. Mittlerweile hat der Hurrikan an Stärke abgenommen und hat derzeit eine Geschwindigkeit von rund 250 Stundenkilometern. Er nimmt jetzt Kurs auf Florida. Der Gouverneur des Staats, Rick Scott, fordert alle Einwohner auf, sich für eine Evakuierung zu wappnen.

Vier Menschen starben auf den Amerikanischen Jungferninseln, wie Behördenvertreter des zu den USA gehörenden Gebiets am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Mindestens zwei Todesopfer wurden aus Puerto Rico gemeldet. In dem US-Außengebiet war mehr als die Hälfte der drei Millionen Einwohner ohne Strom. Angesichts von Überschwemmungen im Zentrum und Norden der Insel mobilisierte der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rossello, die Nationalgarde. Zudem ließ er Notunterkünfte für bis zu 62.000 Menschen einrichten. Mittlerweile hat der Hurrikan an Stärke abgenommen. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte den Wirbelsturm auf die zweithöchste Stufe vier herab. Er sei aber weiterhin extrem gefährlich und würde sich mit einer Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern in Richtung Florida bewegen.

Angesichts des heranrückenden Sturms hat der Gouverneur von Florida an sämtliche Einwohner des Bundesstaats appelliert, sich für eine mögliche Evakuierung zu wappnen. Die gesamte Bevölkerung von Florida solle darauf vorbereitet sein, "bald" ihre Wohngebiete zu verlassen, erklärte Gouverneur Rick Scott am Freitag. Bislang betreffen die Anordnungen der regionalen Behörden in Florida für die obligatorische Evakuierung nicht den gesamten Bundesstaat, sondern nur diverse Küstenregionen.

Zuvor hatte der Wirbelsturm bereits verheerende Zerstörungen auf den Urlaubsinseln Saint-Martin, Saint Barthélemy und Barbuda angerichtet. Im französischen Teil von Saint-Martin wurden vier Tote und rund 50 Verletzte gezählt. In Sint Maarten, dem niederländischen Teil der Insel, wurde ein Mensch getötet, wie die Regierung in Den Haag bekannt gab. Ein Todesopfer gab es auf Barbuda. Die Gesamtzahl der Todesopfer wird derzeit auf mindestens siebzehn geschätzt.

Durch die Wucht des Hurrikans wurden zahlreiche Häuser zerstört, die Versorgung mit Strom, Trinkwasser und Benzin brach zusammen, Bäume knickten reihenweise um. „Irma“ war am Mittwoch mit Hurrikan-Stärke 5 über die nördlichen Antillen hinweggefegt. Dabei hat der Hurrikan nach Angaben der Weltwetterorganisation (WMO) in Genf mindestens zwei Rekorde gebrochen. Mit einer über mehr als 37 Stunden ununterbrochenen Windgeschwindigkeit von fast 300 Kilometern in der Stunde sei „Irma“ weltweit der am längsten wütende Hurrikan gewesen, mindestens seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang des letzten Jahrhunderts, sagte eine WMO-Sprecherin am Freitag in Genf. Den Rekord hielt bislang Zyklon „Haiyan“, der 2013 auf den Philippinen mehr als 24 Stunden mit Topgeschwindigkeiten wirbelte und mehr als 6000 Menschenleben forderte.

Mit dem Herannahen von „Irma“ ist die Karibikinsel Haiti am Donnerstag von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht worden. In der Stadt Ouanaminthe an der Grenze zur Dominikanischen Republik standen die Häuser bis zu 30 Zentimeter unter Wasser, wie der Zivilschutz mitteilte. Zwei Menschen wurden verletzt, als eine entwurzelte Kokospalme auf ihr Haus in der Nähe der Hafenstadt Cap-Haïtien stürzte. Um 23.00 Uhr (MESZ) befand sich das Auge des Sturms nur wenige Kilometer nördlich von Haiti und bewegte sich auf die Bahamas zu.

Viele Menschen hoffen nun, dass die Schäden durch „Irma“ in Haiti weniger groß ausfallen als zunächst befürchtet. Am Freitagabend oder Samstagmorgen könnte der Wirbelsturm in Kuba auf Land treffen und dürfte dann zur Südostküste der Vereinigten Staaten weiterziehen. Am Wochenende soll "Irma" Florida treffen. Das Zentrum soll am Sonntagmorgen (Ortszeit) die Inselgruppe der Florida Keys auf Höhe von Marathon und die Südküste des US-Bundesstaats erreichen. Erste Ausläufer könnten den Staat, für den der Notstand gilt, schon am Samstag gegen 8 Uhr (14 Uhr MESZ) erreichen. Für die gesamte Südküste Floridas, vom Atlantik bis in den Golf von Mexiko, gilt eine Warnung vor bis zu drei Meter hohen Wellen. Hunderttausende Menschen an der Atlantikküste müssen ihre Häuser verlassen. Der Bürgermeister von Miami Beach, Philip Levine, sagte CNN, er sei zutiefst besorgt. Auch Donald Trumps „Winter White House“ Mar-a-Lago muss geräumt werden.

Am Freitag hatte „Irma“ laut US-Meteorologen die Größe von Texas. Letzten Vorhersagen zufolge zieht der Sturm mit dieser gewaltigen Ausdehnung über die gesamte Breite der Halbinsel Florida über Orlando hinweg hoch ins Landesinnere. Modelle des Hurrikanzentrums sehen „Irmas“ Zug bis hinauf nach Atlanta reichen. In seiner Folge werden Überflutungen auch an den Küsten Georgias sowie South und North Carolinas erwartet. Warnungen gelten auch für Küstenstädte wie Savannah und Charleston. US-Präsident Donald Trump twitterte: „Irma hat epische Ausmaße, vielleicht größer als wir es jemals gesehen haben. Passen Sie auf sich auf und gehen sie ihm aus dem Weg, wenn möglich.“

Derweil verstärkte sich der Hurrikan „Jose“ auf Kategorie 3, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA mitteilte. Der Wirbelsturm befand sich am späten Donnerstag (Ortszeit) etwa 950 Kilometer östlich der Kleinen Antillen und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern in Richtung Westen beziehungsweise Nordwesten. Ebenfalls in der Gegend wütet der Tropensturm „Katia“, der derzeit auf Kategorie 1 eingestuft ist. Es wurde erwartet, dass „Katia“ vor Freitag die Küste des mexikanischen Bundesstaates Veracruz erreichen würde.