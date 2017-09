Miami Hurrikan Irma: Alle aktuellen Entwicklungen

Während des Hurrikans „Irma“ sind in Florida einem Medienbericht zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm gilt als extrem gefährlich.

Hilfe für die Karibik kommt in Gang - Dafür kann man spenden

Hilfsorganisationen haben schon Vorbereitungen für die Opfer des Hurrikans «Irma» in der Karibik getroffen. Die Lage ist allerdings noch unübersichtlich. Klar ist: Der Wirbelsturm hat einige Inselstaaten verwüstet. Unter anderem helfen folgende Organisationen selbst oder durch Partner vor Ort: UNICEF

«Große Probleme zeigen sich oft erst hinterher, wenn etwa eine ohnehin schwache Infrastruktur betroffen ist, Krankenhäuser nicht mehr funktionieren, die Nahrungsmittelversorgung unterbrochen ist und Schulen monatelang geschlossen bleiben», erklärt «Große Probleme zeigen sich oft erst hinterher, wenn etwa eine ohnehin schwache Infrastruktur betroffen ist, Krankenhäuser nicht mehr funktionieren, die Nahrungsmittelversorgung unterbrochen ist und Schulen monatelang geschlossen bleiben», erklärt UNICEF -Sprecher Rudi Tarneden. Auf den vom Hurrikan teils schwer getroffenen Inseln Antigua, Barbuda und Barbados unterstützt UNICEF die Behörden mit Materialien zur Wasseraufbereitung, Hygieneartikeln, Medikamenten, Zusatznahrung und Schutzutensilien. UNICEF hat unter https://www.unicef.de/spenden/jetzt-spenden?purpose=124158 eine Online-Spendenmöglichkeit speziell zu «Irma» eingerichtet.

Aktion Deutschland Hilft





Bank für Sozialwirtschaft. IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 BIC: BFSWDE33XXX, Aktion Deutschland Hilft , ein Dachverband verschiedener Hilfsorganisationen, will vor allem auf Inseln helfen, wo sich staatliche Unterstützung als schwierig erweist, und die keine Überseegebiete oder besondere Gemeinden europäischer Länder sind, erklärte eine Sprecherin. Partner der Aktion bereiten sich auf Einsätze vor. Noch müsse aber mehr über die Ausmaße bekannt werden. Grundsätzlich könnten Trinkwasser, Lebensmittel und stabile Zeltplanen für Notunterkünfte bereitgestellt werden. Spenden unter dem Stichwort «Nothilfe weltweit» werden auf einem Spendenkonto entgegengenommen.Bank für Sozialwirtschaft. IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 BIC: BFSWDE33XXX,

Diakonie Katastrophenhilfe

Auch die



Evangelische Bank. IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 BIC: GENODEF1EK1 Auch die Katastrophenhilfe der Diakonie hat sich zusammen mit internationalen Partnern auf Schäden «Irmas» vorbereitet. Bisher galt das Augenmerk vor allem Haiti, das nach ersten Erkenntnissen aber weniger Sturmschäden verzeichnet als zuvor angenommen. «Wir müssen nun auf die genaue Schadenerhebung warten», erklärte ein Sprecher. Grundsätzlich stünden Hilfskits mit Kohletabletten zur Wasserraufbereitung, Hygieneartikel, Planen und Decken bereit. Unter dem Stichwort «Sturmhilfe Karibik» werden auf dem Katastrophenhilfe-Konto der Diakonie Spenden entgegengenommen.Evangelische Bank. IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 BIC: GENODEF1EK1

Caritas international

Nothilfe-Teams von



Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe. IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 BIC: BFSWDE33KRL Nothilfe-Teams von Caritas international werden zuerst mit lokalen Regierungen Bedarfs- und Schadenserhebungen durchführen sowie Hilfsgüter zu den Menschen in den betroffenen Regionen bringen. Sobald der Hurrikan über die Karibik hinweggezogen ist, können von Caritas auch Hilfsgüter wie Planen und Bauwerkzeug sowie Hygieneartikel und Küchenutensilien verteilt werden. Spendengelder speziell für «Irma»-Opfer können unter dem Stichwort «Hurrikan Irma» auf folgendes Konto überwiesen werden.Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe. IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 BIC: BFSWDE33KRL

SOS-Kinderdörfer weltweit

Die



GLS Gemeinschaftsbank. IBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00 BIC: GENODEM1GLS Die SOS-Kinderdörfer haben unter anderem in Haiti und dem benachbarten Inselteil der Dominikanischen Republik erste Lebensmittel- und Wasservorräte aufgestockt, Gebäude gesichert und Notunterkünfte eingerichtet. Spenden können auf das normale Nothilfekonto der Organisation überwiesen werden. Die Gelder werden dann dort eingesetzt, wo sie im Moment gebraucht werden, wie ein Sprecher erklärt. Beim Verwendungszweck sollte «Nothilfe» angegeben werden.GLS Gemeinschaftsbank. IBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00 BIC: GENODEM1GLS

Arbeiter-Samariter Bund Der ASB ist schon seit dem Erbeben 2010 mit einem Länderbüro auf Haiti vertreten und hat bereits Helfer vor Ort. In Deutschland wartet ein Notfallteam auf Abruf, um in betroffenen Gebieten medizinische Feldlager aufzubauen. Der noch unübersichtlichen Lage wegen wurde allerdings noch kein spezielles Spendenkonto eingerichtet. (dpa) Hilfsorganisationen haben schon Vorbereitungen für die Opfer des Hurrikans «Irma» in der Karibik getroffen. Die Lage ist allerdings noch unübersichtlich. Klar ist: Der Wirbelsturm hat einige Inselstaaten verwüstet. Unter anderem helfen folgende Organisationen selbst oder durch Partner vor Ort:(dpa)

Sturmfluten: Wie sie entstehen und was sie so gefährlich macht Wie entsteht eine Sturmflut? Sturmfluten entwickeln sich, wenn starker Wind über den Ozean fegt und die Wassermassen in Richtung der Küste drückt. So entstehen dort sehr hohe Wasserstände, unabhängig von den Gezeiten und Regenfällen.

Was macht Sturmfluten so gefährlich? Sturmfluten sind tückisch, denn sie beginnen bereits, bevor ein Hurrikan auf Land trifft. Die Wassermassen können dutzende Kilometer ins Landesinnere vordringen und Gebäude und Straßen in kürzester Zeit unter Wasser setzen. Diese Unberechenbarkeit macht es schwer, Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Welche Faktoren beeinflussen Sturmfluten? Neben der Windstärke und der Größe des Sturms hängt das Ausmaß einer Sturmflut auch von anderen Faktoren ab. Die US-Wetterbehörde NOAA nennt hier vor allem die Beschaffenheit des Meeresgrunds. Bei flachen Ufern können die Wassermassen bis ins Hinterland vordringen, steil ansteigender Meeresgrund erschwert dies. "Irma" sollte die Westküste Floridas entlangwandern. Dort könnte eine Sturmflut nach Angaben von Meteorologen bis zu elf Kilometer ins Landesinnere vordringen.

Welchen Effekt hat der Klimawandel? In den kommenden Jahrzehnten könnten Sturmfluten wegen steigender Meeresspiegel und erhöhter Wassertemperaturen stärker ausfallen. Wissenschaftlichen Studien zufolge könnten sie auch weitaus häufiger geschehen.

Wie entsteht ein Hurrikan? Wie entsteht ein Hurrikan?

Hurrikans sind tropische Wirbelstürme. Sie entstehen, wenn sich über dem tropischen Regenwald des afrikanischen Kontinents Gewitterherde bilden, die von den Passatströmungen in Richtung Karibik getrieben werden. Wenn die Wassertemperatur bei 26 Grad Celsius oder höher liegt, steigt feuchte, warme Luft nach oben, die zu wirbeln beginnt und dem Sturm Energie gibt. Herrschen zusätzlich bis zu einer Höhe von sieben bis zehn Kilometern konstante Winde, werden die entstehenden Wolkentürme nicht verweht. Um das Zentrum des Sturms rotieren dann starke Winde und heftige Regenschauer. Im Auge des Sturms herrschen dagegen Windstille und ein extrem niedriger Luftdruck.

Was sagt der Luftdruck aus?

Der Luftdruck sagt aus, wie stark ein Tiefdruckgebiet ist. Niedriger Luftdruck im Zentrum eines Hurrikans bedeutet: Es besteht ein großer Unterschied zum Luftdruck außerhalb des Hurrikans. Da der Wind sich nach den Luftdruckunterschieden richtet, führen große Luftdruckunterschiede zu extremen Windgeschwindigkeiten und damit zu einer hohen Zerstörungskraft. Windgeschwindigkeiten von annähernd 300 Kilometern pro Stunde wie bei „Irma“ sind sehr selten.

Wie berechnen Experten den Weg eines Sturms?

Experten erstellen mehrere Simulation auf Grundlage verschiedener Daten. Luftdruck, Windrichtung, Windstärke, Temperatur von Luft und Wasser, Luftfeuchte und Wellenhöhen werden per Satellit, von einem Schiff, Bojen und auf dem Land aufgezeichnet. Aus der Beobachtung der Ist-Situation werden mögliche Szenarien erstellt. Die Simulationen werden dann miteinander verglichen. Aus den Gemeinsamkeiten ergibt sich die wahrscheinlichste Zugbahn eines Hurrikans. (dpa) (dpa)

Welchen Kurs nimmt Wirbelsturm „Irma“?

Der Hurrikan hat mittlerweile den US-Staat Florida erreicht. Welchen Kurs „Irma“ nehmen könnte, haben die Experten des US-Hurrikanzentrums berechnet: Die vergangenen Tage

Am Mittwoch um etwa 1 Uhr Ortszeit (0700 MESZ), zog „Irma“ über die Karibikinsel Barbuda. Mittags hatte der Sturm die Jungferninseln erreicht. Am Mittwochabend war der Sturm nördlich des US-Außengebiets Puerto Rico.



Am Donnerstag um 2 Uhr morgens (0800 MESZ) befand sich das Zentrum des Hurrikans 225 Kilometer nordwestlich von Puerto Ricos Hauptstadt San Juan.



In der Nacht zu Freitag passierte „Irma“ Haiti und war um 2 Uhr morgens (0800 MESZ) östlich von Kuba. Am frühen Freitagmorgen zog der Hurrikan auch über die südlichen Ausläufer der Bahamas.



Im Laufe des Samstags zog „Irma“ an der Nordküste Kubas entlang.

Die Prognosen Das Zentrum des Sturms erreichte am Sonntagmorgen (Ortszeit) die Inselgruppe der Florida Keys und könnte am Sonntagnachmittag nahe der Südwestküste der Halbinsel sein.



Später könnte „Irma“ sich bis zur Grenze der Bundesstaaten Georgia sowie South und North Carolina bewegen. (dpa) Der Hurrikan hat mittlerweile den US-Staat Florida erreicht. Welchen Kurs „Irma“ nehmen könnte, haben die Experten des US-Hurrikanzentrums berechnet:(dpa)

Hurrikan „Irma“: Was Reisende jetzt wissen müssen

„Irma“ ist der schwerste Sturm, der jemals in der Karibikregion registriert wurde. Der Hurrikan hat schwere Verwüstungen angerichtet und zieht nun Richtung Florida. Auch viele Urlauber sind beeinträchtigt - was sie jetzt wissen müssen: Reiseveranstalter sind kulant

Die Veranstalter bieten kostenloses Umbuchen und Stornieren von Reisen in Richtung Karibik und Florida. Dabei gelten unterschiedliche Fristen für verschiedene Regionen.



Bei Thomas Cook gilt das Angebot für die Dominikanische Republik und Kuba für Abreisen bis einschließlich 12. September. Bei Miami und den südlich davon gelegenen Gebieten Floridas ist es der 15. September. Alle Reisen nach Punta Cana am 8. September hat der Veranstalter grundsätzlich storniert.



Bei Tui gilt das Angebot für Abreisen bis 10. September für die Dominikanische Republik. Bei Reisen nach Kuba, die Bahamas und Florida können Kunden bis einschließlich 14. September kostenfrei umbuchen oder stornieren. Freigeschaltet wurde die Kunden-Hotline 0511/567 8000.



DER Touristik bietet Florida-Gästen bis Abreise am 15. September kostenlose Umbuchungen und Stornierungen an, beim Reiseziel Florida Keys bis 17. September. Für die Dominikanische Republik, Kuba und die Bahamas steht das Angebot bis 10. September.

So reagieren die Airlines

Auch die Airlines reagieren: Bei Lufthansa und ihren Töchtern Eurowings, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines können Kunden Tickets für Flüge bis 11. September nach Miami, Tampa, Orlando, Havanna, Varadero und Punta Cana kostenlos umbuchen. Das Ticket muss vor oder am 6. September ausgestellt sein und das neue Reisedatum vor oder am 12. Oktober liegen. Beim Ferienflieger Condor, der zu Thomas Cook gehört, können einzelne Flüge (ohne Veranstalterpaket) in die Karibik laut Webseite bis 12. September kostenlos umgebucht oder auch storniert werden. Das Auswärtige Amt ging am Freitagmittag davon aus, dass der Flughafen Miami International voraussichtlich noch am selben Tag geschlossen wird. Der Flughafen in Orlando soll bis einschließlich Samstag geöffnet bleiben.

Das sagt das Auswärtige Amt

Das Auswärtige Amt teilte mit, dass Touristen im Monroe County (Florida Keys), weiten Teilen des Miami-Dade-County (darunter Miami Beach) und Teilen des Broward- und Collier-County (Marco Island) die Gegend verlassen und sich in Sicherheit bringen müssen. In Miami Beach gebe es keine Schutzräume. Für die Evakuierung stünden Gratis-Shuttle-Busse an 25 Punkten in Miami Beach zur Verfügung. Informationen gebe es unter der Hotline 311.

Viele Kreuzfahrten sind betroffen

Wegen Hurrikan „Irma“ müssen zahlreiche Kreuzfahrtreedereien Reisen absagen. Bei Royal Caribbean zum Beispiel fallen Fahrten mit der „Empress of the Seas“ (9. September um Kuba), „Enchantment of the Seas“ (8. September, Bahamas) und „Majesty of the Seas“ (8. September, Bahamas) aus. Fünf Fahrten unter anderem mit der „Allure of the Seas“, „Harmony of the Seas“ und „Oasis of the Seas“ wurden umgeroutet.



MSC hat eine Reise der „MSC Divina“ geändert sowie eine Abfahrt (9. September) komplett abgesagt, eine Fahrt der „MSC Opera“ wird ebenfalls geändert. Norwegian Cruise Line hat zwei Fahrten mit der „Norwegian Sky“ und eine mit der „Norwegian Escape“ ab Miami gestrichen, bereits in den vergangene Tagen wurden Reisen verkürzt.

Diese Rechte haben Reisende

Ist die Lage vor Ort besonders dramatisch, können Pauschalurlauber die Reise wegen „erheblicher Schlechtleistung“ kündigen, erklärt der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover. Dann gibt es den kompletten Reisepreis zurück. Das gilt etwa, wenn ein Urlauber Todesangst haben muss, weil zum Beispiel das Dach des Hotels abgedeckt wurde und das Gebäude überflutet wird. Der Veranstalter muss den Urlauber so schnell wie möglich ausfliegen. In diesem Fall gibt es auch auf jeden Fall Schadenersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit.



Wenn die Situation nicht so schlimm ist, die Reise aber dennoch beeinträchtigt wird, kann der Pauschalurlauber nachträglich den Reisepreis mindern, so Degott. Die Höhe der Rückzahlung hängt von der Schwere des Mangels ab. Und es kommt darauf an, wie viele Tage der Reise beeinträchtigt waren. Ein Beispiel: Der Urlaub ist zwar trotz des Sturms möglich, aber der im Reisekatalog versprochene schöne Strand ist nicht mehr da oder nicht mehr nutzbar. Zusätzlichen Schadenersatz gibt es hier nicht unbedingt, die Gerichte entscheiden dies laut Degott unterschiedlich.



Für Kreuzfahrt-Touristen, die ja auch Pauschalurlauber sind, gelten im Prinzip die gleichen Rechte: „Wenn klar ist, dass reiseprägende Erlebnisse ausfallen, kann der Urlauber ohne Stornokosten vom Reisevertrag zurücktreten“, erklärt Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Das heißt: Fällt ein Höhepunkt der Reise aus, kann der Kunde diese absagen - ohne Gebühren. Wird ein anderes Ziel angelaufen, kann das ein gleichwertiger Ersatz sein. „Da muss man abwägen“, sagt Fischer-Volk. Wird ein Ziel jedoch ersatzlos gestrichen, ist dies ein Reisemangel. Kunden können dann nachträglich den Reisepreis etwas mindern. Wenn die Reederei bereits vor der Reise auf die Routenänderung hinweist, muss der Kunde erklären, dass er mitfährt und sich Mängelansprüche vorbehält. Wer ohne Veranstalter und Reisebüro im Internet direkt bei einer US-Reederei bucht, für den gilt allerdings amerikanisches Reiserecht. Wird eine Kreuzfahrt komplett abgesagt, erhalten Passagiere den Reisepreis zurück. Weiteren Schadenersatz können sie jedoch nicht anmelden. Wichtig zu beachten: Wurden Flüge separat von der Kreuzfahrt gebucht, können diese in der Regel nicht kostenlos bei der Airline storniert werden. (dpa) „Irma“ ist der schwerste Sturm, der jemals in der Karibikregion registriert wurde. Der Hurrikan hat schwere Verwüstungen angerichtet und zieht nun Richtung Florida. Auch viele Urlauber sind beeinträchtigt - was sie jetzt wissen müssen:(dpa)

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Stundenkilometern hat der Monster-Hurrikan „Irma“ Florida erreicht. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) traf der Wirbelsturm der zweithöchsten Stufe 4 die Inselgruppe Florida Keys, wie das US-Hurrikanwarnzentrum NHC mitteilte. Zuvor hatten die Behörden mehr als 6,3 Millionen Bewohner des Bundesstaates aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.Der extrem gefährliche Hurrikan „Irma“ ist in den USA auch ein gewaltiges Fernsehereignis. Allein der Sender CNN postierte Heerscharen von Reportern in ganz Florida. In Regenjacken und -hosen stemmten sie sich am Sonntag dem Sturm entgegen. Manche Berichte waren wegen starker Windgeräusche kaum zu verstehen, von anderen Reportern war wegen vollgeregneter Objektive nur wenig zu sehen.Sie berichteten aus umtosten Häfen und von Strandpromenaden, neben entwurzelten Bäumen und umgestürzten Verkehrsschildern, aus menschenleeren Städten und inmitten überfluteter Straßenkreuzungen. Ein Reporter in Miami trug zum Schutz gegen die Wassermassen eine Skibrille. CNN hat sein gesamtes Programm auf den Hurrikan umgestellt. Seit der Nacht war eine oft wiederholte Formulierung von Moderator Chris Cuomo: „Was Sie hier sehen, ist erst das Geringste vom Schlimmsten (the least of the worst)“.Wer sich trotz Evakuierungshinweisen entschieden hat, im Hurrikan „Irma“ zuhause auszuharren, ist dort womöglich längere Zeit zunächst auf sich selbst gestellt. Darauf hat der Chef des US-Katastrophenschutzes hingewiesen, Brock Long. Die Teams der Ersthelfer könnten erst nach ihrer Eigensicherung eingreifen und in Gebiete vorrücken, deren Einwohner zuvor ausdrücklich zur Abreise aufgefordert worden seien. Es ist nicht klar, wie viele Menschen in Florida der Aufforderung zur Evakuierung nicht gefolgt sind.Der US-Schauspieler Josh Gad (36) hat sich bei seiner Kollegin Kristen Bell (37) für die Unterstützung seiner Familie beim Schutz vor Hurrikan „Irma“ bedankt. „Kristen Bell hat wirklich meine Eltern und meine gesamte Familie vor Hurrikan Irma gerettet“, schrieb Gad bei Instagram. „Als sie in Florida gestrandet waren, hat sie ihnen ein Hotelzimmer in ihrem Hotel in Orlando besorgt und sie gerettet.“ Neben seinen Eltern seien auch sein Bruder, sowie dessen Frau und zwei Kinder dabei gewesen. „Danke, Kristen. Du bist ein Engel.“Bell hatte zuvor bereits per Instagram mitgeteilt, dass sie während des Hurrikans in Orlando bleiben werde. „Wir hatten keine andere Möglichkeit, also bleiben wir hier. Wir geben unser bestes, optimistisch, aber vorsichtig zu bleiben.“ Gad und Bell hatten zuletzt zusammen verschiedenen Figuren aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ ihre Stimme geliehen.Der Hurrikan „Irma“ hat auch in Kuba offensichtlich schwere Schäden verursacht. Besonders schlimm wurde unter anderem die Provinz Villa Clara getroffen. In dem Fischerort Caibarién wurden reihenweise Hausdächer abgedeckt, Bäume entwurzelt und es kam zu schweren Überschwemmungen, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort.Über die Hälfte der 40 000 Einwohner wurde in sieben Notunterkünften in Sicherheit gebracht, vor allem Kinder, schwangere Frauen und alte Menschen. „Irma“ hatte beim Eintreffen in Kuba wieder an Fahrt gewonnen und wurde erneut zu einem Sturm der höchsten Kategorie fünf. Die Hilfsorganisation Caritas International befürchtet große Schäden, auch Ernteverluste durch Überschwemmungen.Hoffnung mache aber, dass der Katastrophenschutz auf Kuba gut funktioniere und die Menschen in Notunterkünften in der Regel relativ gut Schutz fänden.Während des Hurrikans „Irma“ sind in Florida einem Medienbericht zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie der Sender ABC in Florida meldete, starben am Sonntagmorgen (Ortszeit) drei Menschen bei vom Wetter mitverursachten Verkehrsunfällen.Auf den Florida Keys im Bezirk Monroe County starb ein Mann. Er hatte im Sturm die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren, zitierte der Sender das Büro des örtlichen Sheriffs. Der Fahrer hatte demnach einen Generator transportiert. Auch die beiden anderen Toten seien bei Autounfällen ums Leben gekommen, so der Sender.Der Hurrikan "Irma" hat den Süden des US-Bundesstaates Florida erreicht. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) traf der Wirbelsturm der zweithöchsten Stufe 4 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Stundenkilometern die Inselgruppe Florida Keys, wie das US-Hurrikanwarnzentrum NHC mitteilte. Das Auge des Sturms lag 24 Kilometer südöstlich von Key West, wie der Wetterdienst mitteilte.Zuvor hatten die Behörden mehr als 6,3 Millionen Bewohner des Bundesstaates aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Zehntausende verbrachten die Nacht in Notunterkünften.Die Experten erwarten, dass "Irma" die Westküste des Bundesstaats entlangzieht. Dort drohen bis zu 4,60 Meter hohe Flutwellen. Das US-Militär mobilisierte tausende Soldaten. Dem Verteidigungsministerium zufolge sind fast 14.000 Angehörige der Nationalgarde in Alarmbereitschaft.Erleichterung auf Saint-Barthélémy und Saint-Martin: Das Zentrum von Hurrikan „José“ hat die Karibikinseln verschont und zog in der Nacht auf Sonntag im Norden an den Inseln vorbei.Frankreichs Wetterdienst Météo France hatte für die französischen Überseegebiete die höchste Sturm-Warnstufe ausgerufen. Doch kurz vor Mitternacht (Ortszeit) kam die Entwarnung: Das Zentrum des Hurrikans der zweithöchsten Kategorie vier sei 125 Kilometer nördlich von Saint-Martin. Die Auswirkungen auf die Überseegebiete seien damit weniger gravierend, teilte Météo France mit. Es wurden Windstärken von bis zu 60 Kilometer pro Stunde gemessen. Die Wellen waren mit drei Meter Höhe ebenfalls weniger hoch als zunächst befürchtet.Die Lokalbehörden hatten an Samstag eine nächtliche Ausgangssperre angeordnet. Die bei Touristen beliebten Inseln waren vor wenigen Tagen von Hurrikan „Irma“ schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. In den französischen Überseegebieten starben mindestens neun Menschen. Saint-Martin ist der nördliche Teil einer Insel, der südliche gehört zu den Niederlanden.Der Hurrikan „Irma“ wird nach der jüngsten Mitteilung des US-Hurrikanzentrums zwischen 7.00 und 8.00 Uhr Ortszeit auf die Florida Keys treffen. Der besonders große und extrem gefährliche Sturm droht katastrophale Schäden anzurichten.Nachdem „Irma“ das Festland erreicht hat, wird ein Kurs die Westküste Floridas hinauf erwartet. Von Fort Myers bis hoch nach Tampa bereiteten sich die verbliebenen Menschen auf das Schlimmste und bis zu 4,5 Meter hohe Sturmfluten vor.Der Sturm erreicht Florida in der zweithöchsten Kategorie 4. Nach Mitteilung des Hurrikanzentrums von 5.00 Uhr Ortszeit hat er eine ständige Windgeschwindigkeit von 215 Kilometern pro Stunde. In Hunderttausenden Haushalten fiel bereits der Strom aus. „Irma“ hält die Region bereits seit Tagen in Atem.Hurrikan „Irma“ könnte nach seinem Vorgänger „Harvey“ die Spritpreise weiter nach oben treiben und die Wirtschaft im US-Bundesstaat Florida schwer treffen. Dies schätzen Experten des internationalen Analyse- und Beratungsunternehmens Capital Economics. Selbst wenn „Irma“ wohl nicht ins ölreiche Texas zieht, sondern am Wochenende weiter östlich auf Land trifft, dürfte der Effekt auf die Ölpreise merklich sein, warnten die Analysten: „Da bis zu 10 Prozent der Kapazitäten in den Raffinerien am Golf noch außer Betrieb sind, wird "Irma" mehr Aufwärtsdruck auf die Benzinpreise ausüben.“In Texas hatten die enormen Windstärken und Regenmassen von Hurrikan „Harvey“ erst kürzlich Chaos angerichtet. In der dortigen Ölindustrie wurden viele Förder- und Logistikanlagen beschädigt oder mussten ihren Betrieb unterbrechen, im Golf von Mexiko waren Raffinerien zu Stilllegungen gezwungen. Die Lage entspannte sich danach ein wenig, die Benzinpreise fielen wieder leicht. Durch die Ankunft von „Irma“ könnten Ölprodukte nun wegen der insgesamt verringerten Produktion aber wieder teurer werden, der Sturm wird am Markt genau beobachtet. Am Freitag hatten auch die Rohölpreise zunächst weiter zugelegt.Die Zahl der Hurrikan-Toten in den britischen Überseegebieten ist auf sechs gestiegen. Die Britischen Jungferninseln meldeten fünf Opfer und Anguilla einen Todesfall, berichtete der britische Sender BBC am Sonntag.Anguilla, die Britischen Jungferninseln sowie die Turks- und Caicosinseln waren am vergangenen Mittwoch von dem mächtigen Wirbelsturm „Irma“ voll getroffen worden. Sie gleichen einem Trümmerfeld. Die Insel Montserrat kam noch relativ glimpflich davon. London unterstützt die Region in der Karibik mit 32 Millionen britischen Pfund (etwa 35 Millionen Euro). 500 Soldaten sollen in den Überseegebieten Hilfsgüter verteilen und für die Sicherheit sorgen.In seinem Kurs auf die Inselgruppe der Florida Keys hat der Hurrikan „Irma“ wieder an Kraft gewonnen. Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stufte den Tropensturm in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in die zweithöchste Kategorie 4 ein. „Irma“ erreichte demnach Windstärken von bis zu 210 Kilometern pro Stunde. Die Meteorologen rechneten damit, dass er im weiteren Verlauf noch etwas stärker werden könnte.Es wurde erwartet, dass der Sturm am Sonntagmorgen auf die Inselgruppe an der Südspitze Floridas trifft, erste orkanartige Böen gab es dort bereits.Die Halbinsel sollte er dann im Laufe des Tages erreichen. Nach jüngsten Prognosen könnte der Sturm ein bisschen weiter westlich die Küste Floridas hinaufziehen, als zunächst erwartet worden war. Es war aber unklar, wo genau das Zentrum des Sturms an Land treffen könnte.Der Sturm galt als extrem gefährlich. Meteorologen warnten vor schweren Regenfällen, Sturmfluten und Tornados. Mehr als 6,5 Millionen Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen.