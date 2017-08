Dhaka/Bangladesch Hochsicherheitstrakt statt Hochzeitsfeier: Hubschrauber landet am falschen Ort

Hochsicherheitstrakt statt Hochzeitsfeier: Hubschrauber landet am falschen Ort

Per Hubschrauber wollten sich Hochzeitsgäste zu der großen Feier bringen lassen, doch stattdessen landete ihr Helikopter aus Versehen im Hochsicherheitsgefängnis.

Außerhalb von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka umringten bewaffnete Sicherheitskräfte den Hubschrauber, als dieser den Boden des Gefängnisgeländes berührte, wie Medien des Landes am Donnerstag berichteten. Die fünf verdatterten Hochzeitsgäste wurden laut Gefängnisdirektor erst wieder freigelassen, als die Hubschrauber-Firma versicherte, dass dies nicht mehr vorkommmen werde.

Das Luftverkehrsunternehmen gab demnach "schlechte Sicht" als Grund für die fehlerhafte Landung an. Die Sicherheitsbehörden in Bangladesch sind in Alarmbereitschaft, seitdem kürzlich die Befreiung eines führenden Islamisten auf dem Weg zu eben jenem Gefängnis fehlgeschlagen war.