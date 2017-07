vor 1 Stunde dpa Honolulu Hochhausbrand auf Hawaii: Mindestens drei Tote und 12 Verletzte

Feuer im 26. Stock: Die Bewohner eines Hochhauses in Honolulu flüchten aus ihren Wohnungen. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen. Die Bilder aus Hawaii erinnern an den Brand des Grenfell Tower in London.