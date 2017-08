vor 1 Stunde dpa München Hochbetagte Seniorinnen im Krankenhaus sexuell bedrängt

Ein Unbekannter hat in einem Münchner Krankenhaus zwei hochbetagte Seniorinnen sexuell belästigt.

Der etwa 35 Jahre alte Mann sei am Montag in das Zimmer einer 90-jährigen Patientin gegangen, habe die Frau unterhalb der Bekleidung im Genitalbereich angefasst und dabei an seinem Geschlechtsteil manipuliert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Danach schob er sie ins Bad und zog ihr die Hose herunter. Daraufhin sei die Patientin stutzig geworden und habe gesehen, wie der Täter selbst seine Hose wieder heraufzog. Es sei hierbei zu keiner Berührung gekommen. Die Frau habe angefangen zu schreien, woraufhin der Mann sie zurück in ihr Bett brachte.



Danach schenkte er ihr etwas zu trinken ein und verließ das Zimmer - um in einem anderen Krankenzimmer eine 82-jährige Patientin in ihrem Bett sexuell zu belästigen. Er fasste der Frau an die Brüste und versuchte, die Patientin zum Sitzen zu bewegen. Nachdem dies nicht gelang, verließ er das Zimmer wieder. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden.