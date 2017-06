London Hochausbrand in London: Ein Monument des Horrors

Zahl der Toten bei Hochhausbrand steigt weiter. Viele Anwohner suchen die Schuld bei Behörden

London – Der Anblick des verkohlten, schwarzen Gerippes lässt einen erschaudern. „Ein Monument des Horrors“, entfährt es dem Briten Jon, ein Passant aus der Gegend, als er zum ersten Mal den Grenfell Tower in West-London in der Realität sieht. Dieser ragt nach dem verheerenden Brand am frühen Mittwochmorgen wie ein Grabmal in den Himmel.

In den Straßen des Viertels North Kensington wuseln Dutzende Londoner, viele tragen T-Shirts mit den Fotos von Vermissten. Mindestens 30 Menschen sind in dem Inferno gestorben. Doch die Behörden befürchten, dass die Zahl der Opfer weiter steigt. „Ich hoffe, dass sie nicht dreistellig wird“, sagte der zuständige Beamte.

Für die Opfer des Großbrands, die zwar überlebt, aber alles verloren haben, stehen im Schatten des ausgebrannten Wohnblocks provisorisch aufgestellte Tische mit Kartons voller Spenden. An fast jedem Baum, jeder Wand und jeder Telefonzelle kleben Vermissten-Meldungen mit Fotos und Beschreibungen von Bewohnern, von denen Angehörige und Freunde seit der Katastrophe kein Lebenszeichen mehr erhalten haben. „Es erinnert mich an die Tage nach dem 11. September“, sagt eine New Yorkerin.

An der Wand eines Gemeindezentrums im Schatten des 24-stöckigen Sozialbaus hinterlassen Trauernde Nachrichten. „Mein Herz blutet“, steht da geschrieben. Und immer wieder: „Wir wollen Antworten.“ In die Frustration, Trauer und Verzweiflung mischte sich, noch bevor die letzten Flammen gelöscht waren, Wut. Sie richtet sich so ziemlich gegen alle Vertreter der Obrigkeit, die im reichen Bezirk Kensington und Chelsea jahrelang vor allem Immobilienspekulanten hofierten und sich wenig für die Arbeiterklasse interessierten, so die Kritik etlicher Bewohner. Wer ist schuld an dem Desaster? War der Brandschutz tatsächlich mangelhaft, wie die Grenfell-Mieter-Initiative bereits seit Jahren beklagt? Hat die erst kürzlich im Zuge der Sanierungsarbeiten angebrachte Fassadenverkleidung den Brand in ein Inferno verwandelt?

Mehreren Medienberichten zufolge wurde für die Ummantelung entflammbares, günstiges Material benutzt anstatt der teureren, feuerfesten Ausführung. Die Behörden aber warnen seit Tagen vor Spekulationen über die Brandursache. Premierministerin Theresa May kündigte eine unabhängige Untersuchung an und auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan versprach eine umfassende Aufklärung. Man werde die notwendigen Antworten auf die drängenden Fragen liefern.

Wie sicher sind deutsche Häuser?