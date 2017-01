Wetter Hoch "Brigitta" sorgt weiter für frostiges Wetter im Südwesten

Die Minustemperaturen bleiben dem Südwesten erhalten. Liftbetreiber reiben sich die Hände, Wintersportler haben beste Voraussetzungen. Pannenhelfer sind allerdings häufiger im Einsatz.

Ein Ende der knackigen Kälte ist in Baden-Württemberg nicht in Sicht. Hoch „Brigitta“ sorgt in den kommenden Tagen weiter für frostige Temperaturen, wie eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Lediglich am Rhein sowie am unteren Neckar soll die Temperatur knapp über den Gefrierpunkt steigen. Auch am Freitag herrschen demnach zumeist Minusgrade.

In der Nacht zum Donnerstag war es mit minus 13,4 Grad in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) und in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) im Südwesten am kältesten, wie die DWD-Expertin mitteilte.

Die Skigebiete im Schwarzwald können am Wochenende indes mit einem Ansturm von Wintersportlern rechnen. Rund um den höchsten Berg im Land, dem Feldberg im Südschwarzwald, herrschten mit 80 Zentimetern Schnee gute Wintersportbedingungen, sagte ein Sprecher der Liftbetreiber am Donnerstag. Das sonnige, aber gleichzeitig frostige Wetter, locke Wintersportler und Wanderer. Das gelte auch für andere Skigebiete im Schwarzwald. Nach einem vergleichsweise späten Start in die Saison spiele das Wetter nun mit, es gebe genügend Schnee.

Der Feldberg im Dezember und Im Januar

Das Gebiet rund um den 1493 Meter hohen Gipfel ist den Angaben zufolge das größte und bedeutendste Wintersportgebiet in Baden-Württemberg. Am Donnerstag waren 29 der insgesamt 38 Lifte in Betrieb. Auf dem Neckar zwischen dem Bereich Deizisau/Plochingen (Kreis Esslingen) und Stuttgart-Untertürkheim gab es eine beinahe geschlossene Eisdecke von bis zu zwei Zentimetern Dicke, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Schifffahrt sei nicht beeinträchtigt.

Der Versorger EnBW rechnet eigenen Angaben zufolge im Januar mit einer Zunahme des Gasabsatzes von 5 Prozent infolge der Kälte. Sie bereitet der Bauwirtschaft mancherorts Probleme. Im Hochbau kann nur unter erschwerten Bedingungen betoniert werden, wie eine Sprecherin erklärte. In diesem Bereich ruhe sicherlich die eine oder andere Baustelle. Asphaltierarbeiten seien nicht möglich. Bei Stuttgart 21 hingegen laufen die Arbeiten normal, wie ein Bahnsprecher mitteilte.

Pannenhelfer rücken zurzeit verstärkt aus. „Bei solchen Kältewellen rechnen wir mit doppelt bis dreimal so vielen Pannen, wie sonst. Wir haben unser Personal entsprechend aufgestockt und sind gut gewappnet“, sagte ein Sprecher vom Auto Club Europa (ACE). Die meisten Fahrzeuge blieben wegen Problemen mit der Batterie liegen.



Auf den Straßen kam es auch zu Unfällen, bei denen mehrere Menschen zum Teil mit Verletzungen in Kliniken gebracht wurden.