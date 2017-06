vor 1 Stunde dpa Wetter Heute ist Siebenschläfertag: Bestimmt er das Wetter der kommenden Wochen?

"Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag" – so lautet zumindest eine Bauernregel für den 27. Juni, den Siebenschläfertag. Pech, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) in diesem Jahr für den 27. Juni vor allem Regen, Gewitter und stürmische Böen prognostiziert. Sind jetzt sieben Wochen Regen angesagt?