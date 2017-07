Darmstadt Hessische Polizei zieht Sattelzugfahrer mit fast fünf Promille aus dem Verkehr

Einen sturzbetrunkenen Sattelzugfahrer hat die hessische Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, meldeten Zeugen am Vortag, dass der 45-Jährige in Bischofsheim aus seinem Führerhaus gestürzt sei. Ein Atemalkoholtest ergab demnach 4,74 Promille. Der Mann musste sich Blut abnehmen lassen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Lastwagen wurde von einem Ersatzfahrer abgeholt.