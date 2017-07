vor 40 Minuten dpa Köln Herbert Grönemeyer wehrt sich erfolgreich gegen Berichterstattung

Das Video wurde zahllose Male angeklickt: Herbert Grönemeyer in einem heftigen Streit mit Fotografen auf dem Flughafen Köln-Bonn. Mehrere Medien hatten darüber berichtet - nach einem Urteil des Kölner Landgerichts nicht immer rechtmäßig.