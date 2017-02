Musik Held einer ganzen Generation: Sänger Kurt Cobain wäre heute 50 geworden

Seine Band "Nirvana" machte ihn berühmt, sein früher Tod unsterblich: Der Sänger und Songwriter Kurt Cobain wäre heute 50 Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag meldet sich Tochter Frances Bean auf Instagram zu Wort.

February 20th 2017. Happy Birthday. Ein Beitrag geteilt von Frances Bean Cobain (@space_witch666) am 20. Feb 2017 um 0:01 Uhr

Sein letztes Konzert gab Kurt Cobain am 1. März in München. Einen Monat später nahm sich der damals 27-Jährige am 5. April in seinem Haus in Seattle mit einer Schrotflinte das Leben. Er hinterließ eine zwei Jahre alte Tochter, eine Ehefrau und Millionen verzweifelter Fans. Mit ihm starb das Gesicht der Grunge-Bewegung und Held der "Generation X", der Menschen, die ihre Zwanziger in den frühen 1990er-Jahren erlebten, ohne Krieg, aber dafür in einer wertfreien Konsumgesellschaft. Heute wäre der Musiker 50 Jahre alt geworden.Cobain, der am 20. Februar 1967 im US-amerikanischen Aberdeen im Staat Washington geboren wird, wächst in den ersten Jahren mit seinen Eltern und seiner Schwester auf. Als er neun Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Der Teenager lebt erst bei der Mutter, zieht dann zum Vater, schließlich zu seinen Großeltern und Freunden. Mit 14 Jahren beginnt Cobain Gitarre zu spielen und gründet 1987 mit seinem Freund Krist Novoselic die Band "Nirvana", später stößt Schlagzeuger Dave Grohl hinzu, der bis heute mit seiner Band "Foo Fighters" erfolgreich ist. 1991 veröffentlicht die Grunge-Band, deren Sänger und Gitarrist Cobain ist, mit ihrem Album "Nevermind" eine Platte, die bis heute mehr als 30 Millionen Mal verkauft wurde und die Band aus Aberdeen schlagartig mit Liedern wie "Smells like Teen Spirit" und "Come as you are" weltberühmt machte. Ebenfalls legendär: Das "MTV Unplugged in New York"-Konzert.Unsterblich wurde Cobain allerdings mit seinem Suizid, der bei Fans bis heute Anlass für Spekulationen ist. Gezeichnet von einer schweren Drogenabhängigkeit und tiefen Depressionen stirbt Kurt Cobain mit nur 27 Jahren, genau wie die Musik-Legenden Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin und Brian Jones - gemeinsam bilden sie den "Club 27", eine Gruppe erfolgreicher Musiker, die in diesem Alter stirbt. Seine Frau, Sängerin Courtney Love, zieht die gemeinsame Tochter Frances Bean Cobain alleine groß. Zum Todestag ihres Vaters postete die 24-Jährige ein Foto auf Instagram, auf dem in einer Nachricht an ihren Vater die Zeilen "Heute wäre dein 50. Geburtstag. Du wirst geliebt und vermisst. Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast. Für immer, deine Tochter Frances Bean Cobain." Witwe Courtney Love sprach in einem Interview mit dem "Rolling Stone" über das Leben mit Kurt Cobain. Darin erklärte sie, dass Cobain jeden Tag von Suizid gesprochen habe. "Der Tenor war trotzdem immer: Ich bin nur deinetwegen und Frances noch am Leben. Schau dir doch die Interviews an, die er gab. Er redet jedes Mal, dass er sich den Kopf wegblasen werde", so Love.Sein künstlerisches Erbe als Musiker lebt jedoch weiter. "Nirvana"-Fanartikel, vom T-Shirt bis zum Aufnäher, finden nach wie vor Käufer. Bis heute wurden mehr als 75 Millionen Nirvana-CDs verkauft. 2014 wurde die Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.