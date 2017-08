vor 9 Stunden dpa Nordhausen Heilbronner Studentin in Nordhausen getötet - 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 22-Jährigen Baden-Württembergerin im thüringischen Nordhausen ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Der Haftrichter habe am Mittwoch Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei Nordhausen mit. Dem 26 Jahre alten Studenten, der aus Niedersachsen stammt, werde Mord vorgeworfen. Er soll die Studentin in der Nacht zum Dienstag in seiner Wohnung in Nordhausen getötet haben. Ihr Körper weise Spuren massiver Gewalt durch ein Messer auf.



Die Studentin stammt aus Oedheim bei Heilbronn in Baden-Württemberg. Dies hatten zuvor auch mehrere Medien berichtet. Die junge Frau wollte nach Polizeiangaben an der Fachhochschule Nordhausen weiterstudieren. Ihr letzter Wohnsitz war Erfurt. Die Polizei schließt eine Beziehungstat aus. „Die beiden waren Bekannte, kein Liebespaar“, sagte eine Polizeisprecherin.



Der Mann hatte am Dienstag gegen 1.40 Uhr selbst die Rettungskräfte alarmiert. Sie fanden die 22-Jährige leblos in der Wohnung. Polizisten nahmen den Studenten noch vor Ort fest. Nach Polizeiangaben hat er sich vor den Ermittlern zu der Tat geäußert. Die Polizei ermittelt weiter. Am Dienstag war sie den gesamten Tag in der Wohnung des Tatverdächtigen, um Spuren zu sichern. Sie wurden dabei von Spezialisten des Landeskriminalamtes unterstützt.