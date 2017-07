vor 2 Stunden dpa Hamburg Hamburg: Kokain für 800 Millionen Euro - Zoll zeigt Rekordfunde

Stapelweise liegen die bunten Päckchen auf Holzpaletten: Insgesamt 3,8 Tonnen Kokain hat der Hamburger Zoll bei drei Aktionen im Hafen beschlagnahmt. Dem Drogenmarkt sei ein Schlag versetzt worden.