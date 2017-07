Berlin Hallo Deutschland: So viel Spaß macht es George (3) und Charlotte (2) auf großer Reise zu sein

Privatjet, roter Teppich und Empfang mit militärischen Ehren: Wenn die Kleinsten aus dem britischen Königshaus mit ihren Eltern William und Kate (beide 35) im Auftrag der Krone um die Welt reisen, ist ein großer Bahnhof garantiert. Erleben Sie mit uns die umjubelten Auftritte der Traumfamilie aus der Sicht des Prinzen George und der Prinzessin Charlotte. Heute Mittag sind sie in Berlin gelandet.

Von

Tobias Kaiser

Sie sind die süßen Botschafter einer neuen Generation und die Geheimwaffe des britischen Königshauses, um weltweit die Herzen der Menschen zu erobern. Auf Prinz George (3) und seine zweijährige Schwester Prinzessin Charlotte sind bei offiziellen Auslands-Reisen stets alle Kamera-Objektive gerichtet. Gerade in Deutschland ist die Aufregung um die Gäste aus England groß, kommt William doch erstmals mit seiner kompletten Familie zu einem offiziellen Besuch hierher. Vor wenigen Minuten sind sie auf dem Flughafen Tegel gelandet.Großes Staatsgeheimnis ist, wo die Familie bei ihrem Besuch in Deutschland wohnt und auch die Frage, bei welchem offiziellen Programmpunkt die Kinder dabei sind, bleibt offen. Doch bei Ankunft und Abfahrt ist für die Fans des Königshauses zum Glück garantiert, einen Blick auf die royalen Kinder werfen zu können, wie auch heute in Berlin."Was für ein Trubel wieder einmal da draußen", scheint der kleine Prinz zu denken. Nach dem Flug von Polen nach Berlin wirkt er noch ein bisschen müde. Gut behütet schreitet er dann aber an der Hand des Papas auf dem roten Teppich mutig voran, während Charlotte in ihrem hellblau gemusterten Kleidchen stolz einen kleinen Blumenstrauß in der Hand hält.Prinz zu sein ist nicht immer ein Kinderspiel. Langatmige Begrüßungszeremonien können ganz schön mühsam sein für die Kleinen. Wäre ein rotes Hüpfpferd auf dem roten Teppich nicht spannender gewesen als das ewige Händeschütteln? Erste Stationen des Besuchs sind heute das Kanzleramt, danach das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal.Doch was ist schon ein "Kurztrip" nach Deutschland im Vergleich zu den großen Weltreisen, die der royale Nachwuchs mit seinen Eltern schon unternommen hat? Besonders spannend war zum Beispiel die stundenlange Flugreise nachPuh, ein ganz schön langer Weg an die Westküste des großen Landes Kanada. Und als wäre das nicht schon anstrengend genug, kommt man auch noch beim Begrüßungs-Programm völlig aus der Puste, aber großen Spaß hat es dem kleinen Prinzen dennoch sichtlich gemacht.Wer sieht den kleinen Prinzen auf dem folgenden Bild? Der royale Dreikäsehoch war im September 2016 kaum größer als die Hecke, umso mehr im Fokus Prinzessin Charlotte, die wieder das große Glück hatte, von Mami getragen zu werden.Weiter entfernt als Kanada kann nur eins sein: Ab ans andere Ende der Welt nachDie kleine Familie in Down Under: Im April 2014 durfte der kleine George die Reise noch als "One-Prinz-Show" genießen. Seine Schwester war damals noch nicht auf der Welt und die Aufmerksamkeit noch stärker als heute auf ihn gerichtet. Wie eine Trophäe trägt Prinz William Sohn George aus dem Flieger.Aber was soll man sagen, er war ja einfach auch nur zuckersüß und verzauberte am Flughafen in Canberra alle. Auch der Platz auf dem Arm der Mutter war damals noch exklusiv sein Revier.Nirgends ein kleines Kinderköpfchen zu sehen auf dem nächsten Bild? Gut so, denn gerade ganz kleine Kinder brauchen doch vor allem eines: viel Schlaf. Nur zu gut kann man bei dem ganzen Trubel also verstehen, dass Prinz William und seine Frau Kate wie hier im Parlament von Canberra ihrem Nachwuchs bei den meisten offiziellen Terminen eine Auszeit gönnen.