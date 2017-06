vor 1 Stunde AFP Paris Hacker greifen erneut weltweit Computer an: Auch deutsche Unternehmen betroffen

Rund sechs Wochen nach einer globalen Cyber-Attacke haben Hacker erneut Computersysteme weltweit ins Visier genommen. Betroffen von den Angriffen waren am Dienstag unter anderem die dänische Reederei Maersk und der russische Ölkonzern Rosneft.