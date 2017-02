Kirchehrenheim Grausiger Fund: Feuerwehr entdeckt drei Leichen in einem Haus

In einem Haus in Oberfranken macht die Feuerwehr eine grausige Entdeckung: Drei Menschen, vermutlich eine Mutter und ihre beiden Kinder, sind tot.

In einer Wohnung in Bayern sind am Dienstag drei Leichen gefunden worden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei Oberfranken um eine Frau und zwei Kinder. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zu den Identitäten der Toten liefen, sagte ein Polizeisprecher. Wie der „Nordbayerische Kurier“ berichtet, vermuten die Ermittler ein Familiendrama.Nach dem Online-Bericht des „Nordbayerischen Kuriers“ handelt es sich bei den Toten in Kirchehrenbach im oberfränkischen Landkreis Forchheim um eine Mutter und ihre beiden fünf und drei Jahre alten Kinder. Unter Berufung auf die Polizei heißt es, die Mutter habe die Kinder und sich selbst umgebracht. Wie genau die drei zu Tode kamen, ist noch unklar.Die Polizei Oberfranken betonte, die Erstalarmierung sei nicht wegen eines Brandes eingegangen. Erst als die Rettungskräfte ankamen, sei eine Rauchentwicklung entdeckt worden. Zuerst hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.