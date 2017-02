Nairobi Gezeichnet für ein Leben  Genitalverstümmelung in Ostafrika

Mindestens 200 Millionen Frauen leben mit den Folgen weiblicher Genitalverstümmelung. Tradition und sozialer Druck stehen hinter Ritualen mit lebenslangen Folgen. Eine Nonne in Kenia erzählt.

„Es ist eine große Schande, wenn man das nicht tut“, erklärt Etanesh Tamerat Gebre Egzihaber. Die 70-jährige Äthiopierin faltet ihre Hände in den Schoß. Sie kann sich nicht an ihre eigene Beschneidung erinnern, aber an jene ihrer Tochter Yeshihareg Aga Gudisa, die sie gerade in Kenias Hauptstadt Nairobi besucht. Sie habe viel geblutet. Das sei ein Zeichen, dass etwas nicht gut gelaufen sei. Sie sei mit Kräutern behandelt worden, sagt Egzihaber.

Mehr als 70 Prozent aller äthiopischen Mädchen und Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren sind nach Angaben der Vereinten Nationen Opfer von Genitalverstümmelung geworden. Etwa ein Drittel davon wurde vor dem 15. Lebensjahr beschnitten. Mehr als die Hälfte der weltweit rund 200 Millionen genitalverstümmelten Mädchen und Frauen leben in drei Ländern: Indonesien, Ägypten und Äthiopien. Am Montag (6.2.) ist Internationaler Tag gegen Genitalverstümmelung.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt verschiedene Formen der Verstümmelung an. Diese reichen von einer teilweisen Entfernung der Klitoris bis hin zur Entfernung der inneren und äußeren Schamlippen und einer Verengung der vaginalen Öffnung. Die Öffnung bleibt dabei in manchen Fällen gerade groß genug, um Urin und Menstruationsblutungen – unter Schmerzen – durchzulassen.

„Ich habe keine Ahnung, welche Vorteile es bringen soll“, sagt Egzihaber. Aber es habe sich so gehört. Sie betont die Vergangenheitsform. Heute sehe sie das anders. Seit 2004 ist es in Äthiopien verboten. Mutter und Tochter winken beide ein wenig spöttisch ab. Als ob das etwas an der Praxis ändern würde. Offiziell oder nicht – die Traditionen bleiben aufrecht. Auch in Kenia steht die Beschneidung unter Strafe. Doch selbst in der Hauptstadt Nairobi führen sogenannte traditionelle Heiler die Eingriffe durch.

Schwester Ephigenia Gachiri kämpft für ein Umdenken. Die kenianische Nonne gehört dem katholischen Loreto-Orden an. Sie ist 72 Jahre alt, beschnitten, fährt einen Pick-up-Truck und hat kein Problem damit, über Genitalien zu sprechen. Seit Jahren führt sie eine Kampagne gegen die Genitalverstümmelung von Frauen an, die auch unter der kenianischen Bevölkerungsgruppe der Massai praktiziert wird.

„Sie wird stark und mutig“, sage man über eine Frau vor der Beschneidung, erläutert Gachiri. Ansonsten würden junge Frauen in der Pubertät verrückt werden, ihren Sexualtrieb nicht kontrollieren können. Sie seien schlecht. So die Logik. Beschneiderinnen verdienen gutes Geld, haben Ansehen. Bei der Beschneidung sind normalerweise beide Elternteile anwesend, so Egzihaber. Meist wird dann ein einfaches Messer, eine Machete oder eine Rasierklinge benutzt. Ihre heute 36-jährige Tochter war zu jung, um sich daran zu erinnern.

Schwester Gachiri war selbst nie Zeugin einer Beschneidung. „Ich kann nicht hinsehen“, sagt sie. Regelmäßig packt sie ein Team in ihren Pick-up. Sie fährt in abgelegene Dörfer, berät die Ältesten dort, zeigt Frauen und Männern Videos von Verstümmelungen. Manchmal stelle sie ihre Arbeit in Frage. „Tue ich ihnen unrecht?“ Stellt sie beschnittene Frauen schlecht dar und mache sie „weniger begehrenswert“? Mit dieser Vorstellung kämpfe sie.

„Meine Eltern waren Katholiken, meine Mutter war eine Lehrerin.“ Sie habe auf die Beschneidung bestanden. Wie in den meisten Fällen sind es die Mütter – nicht die Männer – die darauf bestehen. Sie fürchten, dass ihre Töchter keinen Mann finden, wie auch Egzihaber bestätigt. Gachiri war damals 13 Jahre alt, oder 14. Daran erinnere sie sich nicht mehr so genau – an den Rest umso deutlicher. Die Details möchte sie nicht besprechen. Es sei hinter verschlossenen Türen passiert. Anders als in so vielen anderen Fällen.

Bis zu 100 Mädchen werden bei einer öffentlichen Veranstaltung im ländlichen Kenia beschnitten. Frauen sind zugelassen, Männer nicht. Manchmal kommen neugierige Jungen und sehen zu, erzählt Gachiri. Das werde geduldet. Die Mädchen dürfen nicht weinen. Das zeige Schwäche.

Die Traditionen hätten sich über die Zeit hinweg geändert, erklärt Gachiri. Früher hätten Großmütter die Mädchen behutsam auf das Ritual vorbereitet. Heute würden sie am Vortag darüber informiert. Ihnen werde gesagt, ihre eigenen Rasierklingen mitzubringen – aus hygienischen Gründen. Politiker stellen sich Gachiri zufolge nicht ernsthaft gegen die Tradition, sie wollen keine Wähler verlieren.

Die Aufklärungsarbeit ist nicht einfach. „Viele sind stolz darauf“, sagt Gachiri. Und dann komme diese Nonne und spreche über die Nachteile. In einigen Fällen könne das selbst zu einer Ausgrenzung betroffener Frauen führen, meint Gachiri etwas nachdenklich. Auch Ehemänner seien oft schockiert, wenn sie Bilder und Videos einer Beschneidung sähen. Manchmal hilft es ihnen jedoch, die Frauen besser zu verstehen, denn beschnittene Frauen gebären oft unter großen Komplikationen, auch der Geschlechtsverkehr tut vielen weh.

„Die meisten Frauen hatten große Probleme beim Gebären“, stimmt Gudisa zu, während ihre Mutter – auf Besuch in Nairobi – mit Geschirr klirrt. Sie selbst habe Glück gehabt. Es sei nicht so schlimm gewesen. Als die Beschneidung ihrer jüngsten Schwester anstand, drohten die älteren Geschwister der Mutter mit der Polizei. Sie wurde verschont. Gudisa blickt auf ihre zweijährige Tochter, die auf das Bett zu klettern versucht. „Nie“, sagt sie kopfschüttelnd. „Niemals.“